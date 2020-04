Φερέιρα: «Περήφανος που αποτελώ κομμάτι της οικογένειας του ΠΑΟΚ»

View this post on Instagram

Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Ένας σύλλογος 94 ετών ιστορίας, πάθους, δυνατών αρχών και μοναδικής, αλάθητης, ξεχωριστής ταυτότητας. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ κομμάτι αυτού του συλλόγου, αυτής της οικογένειας, στην οποία εύχομαι ένα λαμπρό μέλλον ανάπτυξης κι επιτυχιών που θ'αντανακλούν το ένδοξο παρελθόν του. Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ! Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton. A name with 94 years of age, full of history, passion, strong values and unique and unmistakable identity. I am very proud to be part of this club and this family, to whom I wish a future of growth and greatness sustained by its glorious past. Congratulations @PAOK_FC!