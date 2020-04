View this post on Instagram

Αυτα και τόσα αλλα σημαίνει για μένα ο ΠΑΟΚ. Χρονια πολλα Παοκαρα μου! Χρονια πολλα σε όλους εσας που κρατάτε την σημαία του ΠΑΟΚ ψηλά. Μια ομάδα ΜΟΝΟ ΠΑΟΚ.. @paok_fc 🖤🎂🖤🎂