Όσα χρόνια κι αν περάσουν η αγάπη μένει ίδια. Η υπερηφάνεια μεγαλώνει. Η τιμή να εκπροσωπείς αυτό τον σύλλογο. Το έμβλημα, τα χρώματα. Την κουλτούρα, τους συμβολισμούς. Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ. 94 χρόνια εμείς μαζί...