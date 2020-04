Κασίγιας: «Πέρασαν 11 μήνες και 14 ημέρες από τότε που δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου αρέσει»

View this post on Instagram

Esta foto me la mandaron hace tiempo. Me gustó mucho. Me gustó porque refleja la realidad que a veces no se ve. Uno mismo puede llegar a olvidarse del camino recorrido cuando llegas a cumplir tus sueños. Ya desde pequeño aprendes a sentirte solo y responsable. Con frío o calor. Con lluvia o sol. Hoy es nuestro día. Hace 11 meses y 14 días que no puedo dedicarme a lo que más me ha gustado desde pequeñito, ser portero. #felizdiadelportero⚽ #buenasnochesmundo🌍