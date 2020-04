Το «αγκάθι» πριν την εκπλήρωση του ονείρου (vid)

View this post on Instagram

14/4/2019 -14/042020 Ένας χρόνος μετα, ενας δύσκολος τραυματισμός που με το πείσμα σου και την πολλη δουλειά σου κατάφερες να επιστρέψεις. Ήμουν σίγουρη για σενα, δεν σε αμφισβήτησα ούτε μια στιγμή και για όσοι το έκαναν ‘"λυπάμαι τόσο πολύ "’ που τους διεψευσες!!Ξαναγυρίσες γρήγορα , δυνατος ετοιμος !! Έδωσες πολλα και έχεις να δώσεις ακομη περισσότερα Aρχηγαρα μου!! To be continued! @vieirinhaofficial