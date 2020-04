Σε δημοπρασία η φανέλα του Μπερμπάτοφ στην «μάχη» κατά του κορωνοϊού (pic)

View this post on Instagram

Ο Media Director της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Αρωνιάδης στηρίζει το #30K_masks_challenge για την αγορά 30.000 μασκών υπέρ τριών νοσοκομείων αναφοράς κατά του Covid-19 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο και προσφέρει την συλλεκτική φανέλα που φορούσε ο σούπερ σταρ Ντιμιταρ Μπερμπατοφ τη σεζόν 2015/16 στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα σε δημοπρασία στο www.charityidols.com Stay Home 🏡 Stay Safe #30K_masks_challenge #fightfromhome "Solidarity 4 Ever"