Μαουρίσιο: «Πάντα ακολουθώ αυτό που πίστευα ότι ήταν σωστό…» (pic)

Passos para não desistir do seu 𝘀𝗼𝗻𝗵𝗼...⁣ Meus pais me aconselhavam muito sobre o que era certo ou errado então me apegava a isso e procurava seguir sempre os conselhos que me davam, além claro de sempre estar muito focado no que queria me tornar.⁣ ⁣ Ensinamentos que meus pais me deram em ser uma pessoa boa mas tudo depende do discernimento de cada um, pois VOCÊ sabe exatamente o que é certo ou errado e a partir daí você faz suas escolhas, eu sempre procurei seguir o correto o que eu acreditava que era.⁣ ⁣ O quanto devemos nos dedicar? Totalmente e mais um pouco!⁣ Me lembro de todo santo dia meu pai falar mais um leão pra matar hoje!!! A concorrência sempre foi muito grande então se você não tiver foco, muitos outros atletas te “atropelavam”, não existe margem para erro.⁣ ⁣ 𝗙𝗮ç𝗮 𝘀𝗲𝘂 𝗺𝗲𝗹𝗵𝗼𝗿 𝗲 𝗯𝘂𝘀𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗻𝗵𝗼𝘀.⁣ ⁣ #mauriciosilveira #carreira #motivacao