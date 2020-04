Το «καρτελάκι» στη βιτρίνα της ΑΕΚ και η σταθερή χρηματιστηριακή αξία του Μάνταλου

Το SDNA γράφει για την (τελευταία) τιμή πώλησης του αρχηγού της «Ένωσης» και την διακύμανση της μετοχής του στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Στο target group των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία, παίζει…μπάλα (και) ο Πέτρος Μάνταλος. Παρέα με τους Νέλσον Ολιβέιρα, Μάρκο Λιβάγια και Βασίλη Μπάρκα.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του transfermarkt που έλαβε χώρα τον Δεκέμβρη του ΄19, η μετοχή του αρχηγού της «Ένωσης» κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως παρά τους άσχημους μήνες των «κιτρινόμαυρων» το τετράμηνο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος (στην προ – Καρέρα εποχή) ο διεθνής μεσοεπιθετικός διατήρησε σταθερή την χρηματιστηριακή αξία του και δεν έπεσε από τα 3,5 εκατ. ευρώ που τον κοστολόγησε το transfermarkt τον Σεπτέμβριο του ΄19.

Κάτι απολύτως φυσιολογικό από την στιγμή που ο 28χρονος ποδοσφαιριστής διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του με την ΑΕΚ, έχοντας γράψει συνολικά στο κοντέρ 11 γκολ και 9 ασίστ σε σύνολο 30 αγώνων.

Επίδοση που αποτελεί την κορυφαία όλων στα έξι χρόνια της θητείας του στην ΑΕΚ και τον διατηρεί φυσικά στη…βιτρίνα της «Ένωσης».

Τώρα κατά πόσον η «καυτή» φετινή σεζόν μπορεί να φέρει κλαμπ απ΄το εξωτερικό στο κατώφλι της «Ένωσης», αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε αυτό το τάιμινγκ.

Σίγουρα πάντως σημαντικό ρόλο εφόσον πράγματι εκδηλωθεί επίσημο ενδιαφέρον από ξένη ομάδα για την αγορά του Έλληνα άσου, θα παίξουν τα «θέλω» της ΑΕΚ σχετικά με την προοπτική της πώλησης του και σε ποιο ύψος θα κυμαίνονται αυτά.

By the way κι έτσι για την ιστορία, όταν τον περασμένο Γενάρη υπήρξε ομάδα ((καμία σχέση με την Αλ Ουάντα του Μανόλο Χιμένεθ) που εδρεύει σε γειτονική μας χώρα και προχώρησε σε διερευνητική κρούση για λογαριασμό του Μάνταλου, η τιμή που έλαβε κάθε άλλο παρά συνέβαλε να περάσει στο επόμενο βήμα, ή αλλιώς στο μεταγραφικό…παρασύνθημα.

Έξι εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι πολλά λεφτά, όχι όμως και λίγα.

Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά τη διακύμανση της τιμής, ρόλο παίζει το brand name της ενδιαφερόμενης ομάδας, το πορτοφόλι της και το οικονομικό επίπεδο του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.

Μένει να φανεί αν στην ΑΕΚ κοστολογούν με τα ίδια χρήματα τον «κάπτεν» της ομάδας και με φόντο το παζάρι του καλοκαιριού κι αν θα εκδηλωθεί ή όχι επίσημο ενδιαφέρον για την μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού σε ομάδα εκτός συνόρων.