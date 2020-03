View this post on Instagram

No to małe podsumowanie dzisiejszego dnia! 1. AKCJA VOUCHER Wśród wielu osób, które zakupiły vouchery, na prowadzenie naszej "licytacji" koszulki wysuwa się 9 uczestników z zakupionymi podwójnymi zaproszeniami, czy będzie dogrywka? Czy jednak ktoś wyprzedzi peleton? 🤔 2. #FOODANDBALLPOMAGA Kolejny dzień gotowaliśmy dla szpitali. Dzisiaj posiłki trafiły do: Zakład opieki zdrowotnej MSWiA im. sierżanta Grzegorza Załogi Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego 3. Weszliśmy do wspólnej akcji WzywamyPosiłki 4. Pomimo zamkniętej restauracji, bardzo cieszymy się, że możemy w jakiś sposób pomóc! ❤️ Zachęcamy do tego samego!💪 Dobro wraca. Wierzymy, że wróci do każdego z nas! 😍 Trzymajcie się zdrowo! 😷 #foodandballpomaga #foodaandball #smakwspolnychemocji #wzywamyposilki #gastropomaga #posilekdlalekarza #dowóz #pomagamyszpitalom #pomagamy