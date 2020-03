Κυριάκος για Σαββίδη: «Το δικό μας δώρο είναι αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα έκανε»

View this post on Instagram

Κάθε χρόνο στα γενέθλια αυτού του ανθρώπου, με πιάνουν οι ίδιες τύψεις. Τι δώρο να κάνεις για να ανταποδώσεις όλα όσα έχει κάνει εκείνος για σένα, την οικογένειά σου, τον Σύλλογο; Τι να ευχηθείς σε κάποιον που έχει κατακτήσει ό,τι ονειρευόταν; Να έχει υγεία και ηρεμία να χαίρεται τα επιτεύγματά του, όρεξη να πετύχει περισσότερα, διάθεση να ηγείται. Το δικό μας δώρο είναι η αγάπη και η ευγνωμοσύνη για όσα έκανε, αλλά κυρίως για την υπομονή του να μας εκπαιδεύσει, να μας στηρίζει στα λάθη μας και να είναι πάντα εκείνος ο πιο δυνατός για να μη λυγίζει κανείς δίπλα του. Χρόνια πολλά Πρόεδρε! #ivansavvidis @savvidisteam #paokfamily