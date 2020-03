H playlist της φιέστας του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι κάνει αλματώδη πρόοδο όσον αφορά την εικόνα του συλλόγου στα Social Media και για τον λόγο αυτό δημιούργησε λογαριασμό και στην πασίγνωστη πλατφόρμα Spotify.

Οι «ασπρόμαυροι», μάλιστα, ανάρτησαν στην πασίγνωστη πλατφόρμα την playlist των τραγουδιών που έπαιξαν στο γήπεδο της Τούμπας, στην ιστορική φιέστα του Δικεφάλου για την κατάκτηση του νταμπλ.

H λίστα των τραγουδιών είναι η εξής:



Hells Bells – AC/DC

Lift – Pryda

Cyan – Arno Cost

Bullit – Watermat

Superlove - Avicii vs Lenny Kravitz

Intoxicated - Martin Solveig & GTA

Tung - Deniz Koyu

Sebastian Ingrosso & Tommy Trash feat. John Martin

Reload (Radio Edit) - Sebastian Ingrosso & Tommy Trash feat. John Martin

Armed – Pryda

Opus – Eric Prydz

We Are The Champions – Robert McDrew Remix