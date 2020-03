View this post on Instagram

Χαρούμενη μέρα Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες. Ας λειτουργήσει αυτή η μέρα και ό,τι συμβολίζει ως έμπνευση κι ας μας δώσει κουράγιο σ' αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε Happy Greek Independence Day to all Greek people. May this day, and what it symbolizes , serve as inspiration and courage for the difficult time we live in #paokfamily #StayAtHome #NeverGiveUp