Ο... απολογισμός του Μαουρίσιο: Καριέρα vs Μισθός

Eu, em 2005.⁣⁣ Tão importante quanto a fama de um jogador deve-se sim pensar no salário.⁣⁣ ⁣⁣ Posso dividir a importância do salário em algumas fases:⁣⁣ Quando eu era jovem sempre quis ser independente o mais rápido possível, em seguida veio minha fase com minha esposa e por final meus filhos, sem o salário adequado não tinha condições pra manter todos meus sonhos!!!⁣⁣ ⁣⁣ Além disso, uma boa remuneração proporciona 𝐚𝐣𝐮𝐝𝐚𝐫 𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐬𝐬𝐨𝐚𝐬, o que nunca deixei de fazer.⁣⁣ ⁣⁣ Muitas vezes tive que mudar e, a decisão para mudar de time não envolve somente o profissional, mas também pessoal e, principalmente o bem estar da família.⁣⁣ ⁣⁣ Se você sonha com uma carreira de jogador, saiba que terá que tomar decisões importantes e muitas vezes abrir mão de muita coisa para conquistar seu lugar. 𝘔𝘢𝘴 𝘯𝘶𝘯𝘤𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘢!