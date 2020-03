Τα χνάρια και το κοντέρ των ιταλών… παλιόφιλων του Ίβιτς

Πού βρίσκονται και τι επιδόσεις γράφουν οι ποδοσφαιριστές (by Italy) που «φλέρταραν» έντονα με τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ τον περασμένο Γενάρη; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Μπορεί οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων να κρατούν ανοιχτές τις κεραίες τους προς πολλές και διαφορετικές χώρες στο πλαίσιο του scouting report και των μεταγραφών, ωστόσο δεν παύουν να΄χουν σε υψηλότερη εκτίμηση κάποιες συγκεκριμένες αγορές.

Στην προκειμένη περίπτωση και σε ό,τι αφορά τον Ίλια Ίβιτς, η ιταλική αγορά είναι αυτή που διαχρονικά ασκεί μια έλξη και μια ποδοσφαιρική γοητεία παραπάνω στον Σέρβο.

Βλέπετε, εκείνος ο ένας χρόνος της θητείας (1999 - 2000) στην Τορίνο την περίοδο που κυκλοφορούσε στα γήπεδα με τις τάπες στα πόδια και το σορτσάκι (κι όχι κουστουμάτος) έφτανε και περίσσευε για να επηρεάσει το ποδοσφαιρικό DNA του και να αφήσει έντονο το ιταλικό αποτύπωμα στον νυν μεταγραφικό «ιθύνοντα νου» της ΑΕΚ.

Ως τεχνικός διευθυντής ο Ίβιτς διατηρεί διαχρονικά στραμμένο το ραντάρ προς την Ιταλία.

Κι εκτός από ένα γνήσιο τέκνο της ιταλικής προπονητικής σχολής (Μάσιμο Καρέρα) που ήρθε με δικό του φύλλο πορείας στα Σπάτα, τον περασμένο Γενάρη έφτασε προχωρημένες επαφές με δύο Ιταλούς παίκτες.

Για να σας φρεσκάρουμε την μνήμη, ο λόγος για τους Φεντερίκο Μπάρμπα και Αμάτο Τσιτσιρέτι.

Ωστόσο για αμφότερους δεν αποδείχτηκε αυτό που λέμε της ποδοσφαιρικής ή αν θέλετε της μεταγραφικής μοίρας γραφτό να έρθουν για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και να φορέσουν τη φανέλα της ΑΕΚ.

Τι κάνουν όμως οι δύο Ιταλοί ποδοσφαιριστές σήμερα στη ποδοσφαιρική ζωή τους; Πού αγωνίζονται και τι αριθμούς γράφει το κοντέρ τους;

Το SDNA κάνει focus πάνω τους κι έχει τις σχετικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μπορεί παρά όλο και να΄χει κατά νου (ως άψογα ενημερωμένος τεχνικός διευθυντής) και ο Ίλια Ίβιτς.

Ο «450άρης» Μπάρμπα

Ο 26χρονος στόπερ Φεντερίκο Μπάρμπα, αγωνίζεται ως δανεικός στην πρωτοπόρο Μπενεβέντο (του κόουτς Πίπο Ιντζάγκι) που κάνει…περίπατο στη Serie B και έχει ήδη εξασφαλίσει με 20 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Κροτόνε το εισιτήριο της ανόδου για τo Καμπιονάτο.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει παίξει σε 5 ματς με 90λεπτη παρουσία και συνολικό χρόνο συμμετοχής 450 λεπτά.

Η αλήθεια είναι πως άρχισε να παίρνει με μικτή καθυστέρηση παιχνίδια στα πόδια του, κάνοντας ντεμπούτο στις 9 Φεβρουαρίου, ενώ ήταν βασικός στα τελευταία παιχνίδια και πριν από τη διακοπή – ελέω κορωνοϊού – του πρωταθλήματος.

Στο συμβόλαιό του με την Μπενεβέντο υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς που το πιθανότερο είναι πως θα ενεργοποιήσει η ιταλική ομάδα αγοράζοντας τα δικαιώματά του από την Βερόνα.

«Παγκίτης» ο Τσιτσιρέτι

Κάθε άλλο παρά στο σπίτι του έχει πάρει ο Αμάτο Τσιτσιρέτι τη φανέλα βασικού στην Έμπολι.

By the way η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας και παλεύει για την είσοδο στη προνομιούχο οκτάδα και την είσοδο στα πλέι οφ της ανόδου.

Ο 26χρονος εξτρέμ μετράει 8 συμμετοχές (0 γκολ – 0 ασίστ) με συνολικό χρόνο 267 λεπτά. Μόλις σε δύο ματς έπαιξε βασικός και σε ένα εξ αυτών αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά.

Φτωχές επιδόσεις για τον Ιταλό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται ως δανεικός στην Έμπολι και τα δικαιώματά του παραμένουν στην Νάπολι.