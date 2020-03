View this post on Instagram

Stay home enjoy your family and respect the rules from the government. The situation isn’t good but now is the time to improve yourself, help yourself and help the others #stayhome #coronavirus ⁣ ⁣ Fique em casa aproveite sua família e respeita as regras do governo. A situação não é boa, mas agora é o momento para ser uma pessoa melhor, se ajude e ajude ao próximo #fiquememcasa #coronavirus