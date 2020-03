You will never walk alone: Υπέροχη κίνηση από τους stewards της Λίβερπουλ

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί η Λίβερπουλ για την τήρηση της τάξης στα παιχνίδια στο Άνφιλντ προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν τα τοπικά σούπερ-μάρκετ με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν.

Πράξη το σύνθημα You will never walk alone κάνουν οι stewards της Λίβερπουλ που προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν όλα τα σούπερ-μάρκετ της πόλης, ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία τους, μετά την πίεση που δέχονται από τους χιλιάδες καταναλωτές που τα κατακλύζουν.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω των social media o CEO της ομάδας του Μέρσεϊσάιντ, Πίτερ Μουρ, ο οποίος έγραψε τα εξής: «Οι stewards που έχουμε στο γήπεδο μας είναι έτοιμοι να προσφέρουν τον χρόνο και την εξειδίκευση τους για να βοηθήσουν εθελοντικά για τον έλεγχο του κόσμου, του πάρκινγκ, των ουρών στα σούπερ-μάρκετ, βοηθώντας τους ηλικιωμένους, κουβαλώντας τα πράγματα τους στα αυτοκίνητα κτλ.

Πραγματικά είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν στην αγορά και θα ήταν ευτυχισμένοι αν θα μπορούσαν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνετε σκόπιμο και ασφαλή»