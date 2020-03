Στην Αυστραλία οι φίλαθλοι φωνάζουν συνθήματα έξω από το γήπεδο (vids)

Nothing will stop these @brisbaneroar fans from seeing their team 🙌🙌



📺 Stream #ALeague here: https://t.co/BVjrotjLKi

📝 Live blog: https://t.co/EdUFYnWJfc

📱Match Centre: https://t.co/wuC18ZAv0h pic.twitter.com/xEInEAimx8