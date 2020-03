View this post on Instagram

Το μήνυμα του @sergioaraujo11 στους φίλους της ΑΕΚ: «Μένουμε σπίτι, κάνουμε υπομονή και σε λίγο καιρό θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί» #aekfc #aekfamily #μένουμεσπίτι #μένουμε_σπίτι #stayathome #quédateencasa #ficaemcasa