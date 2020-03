Οικονομική ζημιά στην Βρετανία από τη διακοπή του πρωταθλήματος

Πολύ σημαντικό είναι το σημερινό ραντεβού που έχουν οι 20 σύλλογοι της Premier League για να συζητήσουν τις εναλλακτικές λύσεις ως προς την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

Την περασμένη Παρασκευή πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση διακοπής έως τις 4 Απριλίου και επαναξιολόγηση της κατάστασης ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.

Σε αντίθεση με τα πρωταθλήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, τα οικονομικά στοιχεία της Premier League έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με μελέτη του 2017 της "Ernst & Young" οι 20 σύλλογοι συνεισέφεραν στην εθνική οικονομία με 3.3 δισεκατομμύρια λίρες φόρους σε ετήσια βάση, ενώ υποστήριζαν -έμμεσα ή άμεσα- περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας.

Με δεδομένη την αύξηση εσόδων που παρουσιάζουν κάθε χρόνο τα club, είναι λογικό να συμπεραίνει κανείς ότι τα αντίστοιχα μεγέθη θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα το 2020. Επίσης, επιχορηγούν με 140 εκατ. λίρες κάθε χρόνο τους συλλόγους των τριών κατηγοριών της Football League (Championship, League One and League Two) για την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής.