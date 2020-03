Μένουμε σπίτι και (ξανα)βλέπουμε ταινίες για το ποδόσφαιρο! (vids)

Μένουμε στο σπίτι αναγκαστικά, ποδοσφαιρική δράση δεν υπάρχει, άρα είναι μια καλή ευκαιρία για να (ξανα)δούμε ταινίες με έμπνευση από το αγαπημένο μας άθλημα!

Μας αρέσει οτιδήποτε έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Και λατρεύουμε και το σινεμά. Ας στήσουμε, λοιπόν, ένα πανί και ας ξετυλίξουμε εικόνες ποδοσφαιρικές σε αυτό... Aς παρακολουθήσουμε αληθινές ή φανταστικές ιστορίες σε σκηνικό από γρασίδι!

20 - Η Ρένα είναι οφσάιντ

Μια μοδίστρα, η Ρένα, αδυνατώντας να παραδώσει ένα φόρεμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένει ο διάσημος ποδοσφαιριστής Χούλιο Μπάλμας, εξοργίζεται και χαστουκίζει τον Χούλιο. Οι μάρτυρες πιστεύουν πως πρόκειται για την μητέρα του και σύντομα οι διάφοροι ποδοσφαιρικοί παράγοντες την εκλιπαρούν να πείσει τον Χούλιο να υπογράψει στην ομάδα τους. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ο Χούλιο ερωτεύεται την κόρη της Ρένας, και η ίδια τσακώνεται με τον άντρα της αρνούμενη να δώσει την κόρη της σε ποδοσφαιριστή! Ζήτω το ελληνικό σινεμά, δηλαδή!

19 - Fever Pitch

Βασισμένη στο βιβλίο του Νικ Χόρνμπι, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το άγχος του οπαδού, δοσμένο μέσω ενός love story. Η ιστορία αφορά την δραματική κατάκτηση του τίτλου του 1989 από την Άρσεναλ και ο πρωταγωνιστής, Κόλιν Φερθ, που είναι φανατικός οπαδός των «κανονιέρηδων» λέει κάποια στιγμή: «Δεν ξέρω αν η ζωή μου είναι σκατά επειδή η Άρσεναλ είναι σκατά ή το αντίθετο!».

18 - Looking for Eric

Η ζωή του Eric ενός ταχυδρόμου παθιασμένου με το ποδόσφαιρο έχει πάρει την κατηφόρα όταν δέχεται μια εξάσκηση ... ζωής από τον πασίγνωστο Ερίκ Καντονά. Μια ιδιότυπη κωμωδία, ένα φιλμ υπαρξιακό, μια ταινία πάνω στον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς εφέ και πολλά... τερτίπια με τη σκηνοθετική σφραγίδα του μεγάλου Κεν Λόουτς. «Δεν είναι ούτε εύκολοούτε δύσκολο να παίζεις τον εαυτό σου. Το να παίζεις τον εαυτό σου είναι απλώς ιδιαίτερο.Στη ζωή όλα γίνονται με αυθορμητισμό. Στη μυθοπλασία πρέπει να υποδυθείς τον εαυτό σου με φυσικό τρόπο. Εν τέλει φαίνεται ότι βρέθηκα σε φόρμα» είπε ο Καντονά για την ερμηνεία του στην ταινία.

17 - Ηotshot

Μια από τις... άγνωστες ταινίες στις οποίες συμμετείχε ο Πελέ, υποδυόμενος τον εαυτό του. Ένας νεαρός Αμερικανός θέλει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Τι καλύτερο από το να έχει δίπλα του για να τον συμβουλεύει τον Βραζιλιάνο θρύλο της μπάλας; «Δεν έχουν τίποτα κοινό εκτός από την αποφασιστικότητά τους να γίνουν καλύτεροι» είναι μια ατάκα από το φιλμ.

16 - Playing for keeps (Παίζοντας με την αγάπη)

Ο Τζέραλντ Μπάτλερ, υποδύεται έναν παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν γνωστός για τα παραστρατήματά του. Αποφασίζει να σοβαρευτεί και αναλαμβάνει προπονητής στην ποδοσφαιρική ομάδα όπου αγωνίζεται και ο γιος του και εκτός από τα πιτσιρίκια έχει να κάνει και με το... στενό μαρκάρισμα των μαμάδων των άλλων παιδιών. Πως θα αντιδράσει όταν βρει απέναντί του την Ούμα Θέρμαν, την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και την Τζέσικα Μπίελ;

15 - Οffside

Εξαιτίας της απαγόρευσης εισόδου των γυναικών στα γήπεδα στο Ιράν, πέντε κορίτσια-φίλαθλοι που αδημονούν να παρακολουθήσουν τον κρίσιμο προκριματικό αγώνα Ιράν-Μπαχρέιν στο στάδιο Αζάντι της Τεχεράνης αναγκάζονται να μεταμφιεστούν σε αγόρια. Τελικά όμως συλλαμβάνονται αφού περάσουν από έλεγχο, αλλά δεν θα το βάλουν κάτω! Θα επιστρατεύσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν ώστε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι! H ταινία κέρδισε την Αργυρή άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 2006.

14 - Μike Basset: England Manager ( Μάικ Μπάσετ: απατεώνας ή ιδιοφυία;)

Ο Μάικ Μπάσετ αναλαμβάνει εσπευσμένα την εθνική ομάδα της Αγγλίας, καθώς ο προπονητής της έχει πάθει έμφραγμα. Ο Τύπος στην χώρα τον επέκρινε έντονα μετά τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά αυτός κατάφερε να πάει τα «λιοντάρια» στα τελικά του Μουντιάλ του 2002. Η ταινία έχει πολύ γέλιο, παρακολουθώντας κυρίως τους ηθοποιούς που μοιάζουν με τους πραγματικούς ποδοσφαιριστές: τερματοφύλακας ένας που έχει κοστσίδα (Ντέβιντ Σίμαν), ένας μέσος με προβλήματα με το αλκοόλ (Πολ Γκασκόιν, αλλά και ο γόης - σούπερ σταρ (Ντέιβιντ Μπέκαμ).

13 - Η φανέλα με το νούμερο 9

Η άνοδος και η πτώση ενός αστεριού του ποδοσφαίρου, που κάνει μια θεαματική εμφάνιση κι ύστερα εξαφανίζεται το ίδιο γρήγορα. Μεταφορά στην οθόνη από τον Παντελή Βούλγαρη του ομώνυμου μυθιστορήματος του Μένη Κουμανταρέα. Η καλύτερη ελληνική αθλητική ταινία με τον Στράτο Τζώρτζογλου στον ρόλο του Μπιλ Σερέτη, που αρχίζει την καριέρα του από την επαρχία για να έρθει στην πρωτεύουσα για λογαριασμό μεγάλης ομάδας.

12 - Ο ano em que os meus pais sairam de ferias (Το καλοκαίρι που έφυγαν οι γονείς μου)

Μια αριστουργηματική ταινία από τη χώρα που «γέννησε» το ποδόσφαιρο, τη Βραζιλία. Ένα παιδί μένει με τον παππού του όταν οι γονείς του για να αποφύγουν την σύλληψη από την δικτατορία, φεύγουν και του λένε ότι πηγαίνουν διακοπές. Καθώς περιμένει τον παππού του, τον πλησιάζει ένας Εβραίος γείτονάς του και τον παίρνει στο σπίτι του. Ο μικρός έχει πάντα στο μυαλό του την υπόσχεση του πατέρα του, ότι θα γυρίσει πριν από τον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του Μεξικού. Θα κρατήσει την υπόσχεσή του;

11- Will (Ο τελικός των ονείρων του)

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο μικρός Γουίλ, ο οποίος είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να το σκάσει από το σχολείο του στο Κεντ της Αγγλίας και να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη για να δει από κοντά τη Λίβερπουλ να αντιμετωπίζει τη Μίλαν στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2005. Χάρτες για Τουρκία, auto-stop, έκτακτα δελτία ειδήσεων με την εξαφάνιση νεαρού μαθητή, συναντήσεις με αστέρες του γηπέδου και ο μικρός να επιβεβαιώνει πως... δεν υπάρχει δεν μπορώ αλλά δεν θέλω.Η τελευταία ταινία του Μπομπ Χόσκινς πριν από το θάνατό του και οι Στίβεν Τζέραρντ και Κένι Νταλγκλίς σε ρόλο γκεστ σταρ.

10 - Bend it like Beckham (Κάν΄το όπως ο Μπέκαμ)

Μια νεαρή Ινδή που ζει στο Λονδίνο κι έχει ως ίνδαλμά της τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, προπονείται κρυφά από τους γονείς της σε τοπική ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου, κάτι ανεπίτρεπτο για τα παραδοσιακά ινδικά ήθη. Μια ταινία κόντρα στις προκαταλήψεις, με πολύ χιούμορ, με καταπληκτική έθνικη μουσική, αλλά χωρίς τον ίδιο τον Μπέκαμ, από τον οποίο βλέπουμε μόνο στο φινάλε μια... πλάτη!



9 - Montevideo , Bog de video (Μοντεβιδέο, η γεύση ενός ονείρου)

Στο Βελιγράδι του 1930 βλέπουμε την προσπάθεια της εθνικής ομάδας της Γιουγκοσλαβίας να συμμετάσχει στο Μουντιάλ της Ουρουγουάης. Είναι η προσπάθεια έντεκα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους, αλλά ταυτόχρονα και η προσπάθεια μιας χώρας να στηθεί στα πόδια της στα χρόνια του μεσοπολέμου. Mια ταινία με μελόδραμα και χιούμορ.

8 - The game of their lives (Ήρωες για πάντα)

Η σπουδαιότερη στιγμή του ποδοσφαίρου των ΗΠΑ αποτυπωμένη στο πανί. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά η αμερικάνικη εθνική ομάδα νίκησε 1-0 την Αγγλία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας. Μπορεί οι ΗΠΑ να μην έχουν κατακτήσει ποτέ Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο αυτή η ιστορία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά για να δείξει στους νεότερους το πάθος που χρειάζεται ώστε ο μικρότερος να καταφέρει να νικήσει τον μεγαλύτερο. Eξάλλου, «το ποδόσφαιρο είναι δημοκρατικό άθλημα», όπως ακούγεται στην ταινία.

7- United

Η τραγωδία του Μονάχου του 1958 που άλλαξε για πάντα την σύγχρονη ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στις 6 Φεβρουαρίου το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας, συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ριμ του Μονάχου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 23 από τους 43 επιβαίνοντες. Tα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν νεκρούς επτά ποδοσφαιριστές (Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπερν, Έντι Κόλμαν, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγκ, Τόμι Τέιλορ και Λίαμ Γουίλαν), 7 δημοσιογράφους, 4 στελέχη της ομάδας, 2 μέλη του πληρώματος και δύο φιλάθλους. Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής Ντάνκαν Έντουαρντς πέθανε λίγεςμέρες αργότερα από τα βαριά του τραύματα σε νοσοκομείο του Μονάχου. Η ταινία βασίστηκε στις αληθινές ιστορίες των επιζώντων και είναι μια δραματική απεικόνιση όσων συνέβησαν πριν από εξήντα χρόνια στην παγωμένη πίστα του αεροδρομίου της γερμανικής πόλης.

6 - Goal

Πρωταγωνιστής είναι ένας Μεξικάνος που ζει από παιδί στο Λος Άντζελες. Ο Σαντιάγο Μουνιέζ θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη. Ένας μάνατζερ θα τον πάει στη Νιούκαστλ, θα κερδίσει θέση βασικού και θα βοηθήσει την ομάδα να προκριθεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στην δεύτερη ταινία της τριλογίας, θα πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην τρίτη θα οδηγήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο Μουντιάλ. Μυθοπλασία και πλάνα από πραγματικούς αγώνες συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο, ενώ από την οθόνη περνούν σούπερ σταρς της μπάλας. Στα αξιοσημείωτα ότι στην δεύτερη ταινία, ο ήρωας με την φανέλα της Ρεάλ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

5 - Football factory (Eργοστάσιο ποδοσφαίρου)

Ενα ψυχογράφημα του Άγγλου χούλιγκαν, που νιώθει την ανάγκη να ενταχθεί και να κυριαρχήσει μέσα από μία οπαδική συμμορία. Είναι μια ιστορία ανδρών που αναζητούν την ταυτότητά τους, μια αυτοεπιβεβαίωση, την ένταξη σε ένα σύνολο, τη διαφυγή από έναν ξενέρωτο τρόπο ζωής. Ο σκηνοθέτης, Νικ Λοβ, τολμά να δείξει τις πραγματικές διαστάσεις του χουλιγκανισμού. Η τελευταία σκηνή της ταινίας τα... σπάει!

4 - Das Wunder von Bern (Το θαύμα της Βέρνης)

Όταν ένας πρώην αιχμάλωτος πολέμου επιστρέφει στο σπίτι του στην Γερμανία το καλοκαίρι του 1954, οι ισορροπίες στην οικογένειά του έχουν αλλάξει. Ο μικρότερος γιος του είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο εν όψει της μεγάλης νίκης της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Εξαιρετική αναπαράσταση του θρυλικού τελικού του Κυπέλλου του 1954 ανάμεσα σε Γερμανία και Ουγγαρία και το γερμανικό σινεμά στα καλύτερά του.

3 - Damn United (Η Καταραμένη Ομάδα)

Η Καταραμένη Ομάδα αφηγείται την έντονη και γεμάτη αντιπαραθέσεις ιστορία του θρυλικού Μπράιαν Κλαφ στις 44 ημέρες που κράτησε η θητεία του στην τεχνική ηγεσία της Λιντς Γιουνάιτεντ το 1974. Αναλαμβάνοντας μόνος την ομάδα χωρίς το βοηθό του, Πίτερ Τέιλορ, Τίμοθι Σπολ, στο πλευρό του και με παίκτες που στο δικό του μυαλό ήταν πιστοί στον προκάτοχο του και ορκισμένο εχθρό. Ντον Ρέβι, Κολμ Μίνει, ο Κλαφ (τον οποίο υποδύεται έξοχα ο Μάικλ Σιν) οδηγήθηκε σε μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία της υπομονής αλλά και του μυαλού του για 44 ημέρες. Αυτή είναι η ιστορία της Καταραμένης Ομάδας.

2 - Green Street Hooligans (Oι παρίες της Πράσινης Οδού)

Μετά την άδικη αποβολή του από την ονομαστή σχολή δημοσιογραφίας του Χάρβαρντ, ο νεαρός Ματ επισκέπτεται την αδελφή του Σάνον, η οποία ζει στο Λονδίνο. Εκεί, ο Ματ θα γνωριστεί με τον Πιτ, αδελφό του συζύγου της Σάνον, ο οποίος είναι ηγετικό στέλεχος της Green Street Elite ή αλλιώς G.S.E., της γνωστότερης κλίκας χουλιγκανς της Γουέστ Χαμ. Μέσω του Πιτ ο Ματ θα μυηθεί στον χουλιγκανισμό και στη γοητεία της βίαιας κουλτούρας των «εταιρειών» που διατηρούν οι οπαδοί των διάφορων αγγλικών ποδοσφαιρικών ομάδων για να πλακώνονται μεταξύ τους. Η δράση, οι συνέπειες και το κοινωνικό αντίκτυπο σε μια συγκλονιστική τριλογία.

1- Victory (Η μεγάλη απόδραση των 11)

Ταινία - θρύλος. Σε ένα στρατόπεδο πολέμου στη Γερμανία, το 1943, μια ομάδα δέχεται να αντιμετωπίσει σ' έναν ποδοσφαιρικό αγώνα τη γερμανική ομάδα, χρησιμοποιώντας την ευκαιρία για να οργανώσει την απόδρασή της. Η ταινία αποκτά ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε ότι πρωταγωνιστούν πραγματικοί ποδοσφαιριστές: ο Μπόμπι Μουρ, ο Πελέ, ο Οσβάλντο Αρντίλες μεταξύ άλλων. Όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, ο Σιλβέστερ Σταλόνε δήλωσε ότι ο ρόλος τους ως τερματοφύλακας (έκανε κανονικές προπονήσεις με τον Γκόρντον Μπανκς!) ήταν πολύ δυσκολότερος από τον ρόλο του πυγμάχου στο «Ρόκυ».