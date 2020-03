Παναθηναϊκός: Η πάντοτε γλυκιά επιστροφή στο σπίτι! (vids)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να επιστρέψει για μία ακόμα φορά στο σπίτι του, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και το SDNA κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο και θυμίζει ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές που έζησε το «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πρόσφατο παρελθόν.

Παναθηναϊκός και Λεωφόρος. Δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η επιστροφή των πράσινων στην ιστορική τους έδρα ενόψει της νέας σεζόν μοιάζει πλέον ως το πιθανότερο σενάριο και με αφορμή αυτό, το SDNA γυρίζει τον χρόνο πίσω.

Η πρώτη μεγάλη επιστροφή στην ιστορική του έδρα

Ο Παναθηναϊκός το 2000 επέστρεφε για πρώτη φορά στην ιστορική του έδρα, μόνο για τους αγώνες του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι γνώρισαν στη Λεωφόρο μόλις δύο ήττες σε 15 συνολικά ματς, με την υποσημείωση μάλιστα πως αυτές ήταν όταν πια είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης των στόχων τους. Την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο (2001/02) ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε αποκλειστικά και μόνο το «Απόστολος Νικολαίδης» ως έδρα του, με δεδομένο πως στην Καλογρέζα ξεκινούσαν τα έργα ανακατασκευής ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που επρόκειτο να φιλοξενήσει η χώρα μας. Εκεί τη χρονιά η Λεωφόρος αποτέλεσε το μεγαλύτερο όπλο της ομάδας στην μεγαλειώδη πορεία της ως και τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Μέσα εκεί «γονάτισαν» ομάδες όπως η Μαγιόρκα, η Άρσεναλ, η Σάλκε, η Σπάρτα Πράγας και η Μπαρτσελόνα. Οι εικόνες με τα «όλε» ομάδας και κόσμου στο γήπεδο αυτό, έκαναν τον γύρο του κόσμου, έμελλε να αποτελέσουν highlight στην τεράστια ιστορία του τριφυλλιού. Και στο πρωτάθλημα όμως οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού εντός έδρας ήταν αξιοσημείωτες μετρώντας 11 νίκες και μόλις μία ήττα.

Το εντυπωσιακό ρεκόρ

Οι αριθμοί των πράσινων εντός έδρας την επόμενη σεζόν βελτιώθηκαν ακόμα περισσότερο. Έμελλε, μάλιστα, εκείνη η χρονιά να αποτελέσει την απαρχή ενός εκπληκτικού ρεκόρ. Μόλις την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Φερνάντο Σάντος τότε στο τιμόνι, το τριφύλλι γνώρισε μία ήττα – σοκ από την Προοδευτική με σκορ 1-0 όταν η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Πουλόπουλου και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό ήταν. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός ξέχασε τι πάει να πει εντός έδρας ήττα. Ακολούθησαν 14 συνεχόμενες νίκες, με το τριφύλλι να χάνει τελικώς στο πρωτάθλημα στο παιχνίδι της ντροπής, που δεν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ, στη Ριζούπολη. Παράλληλα, εκείνη τη σεζόν το τριφύλλι έφτασε μία ανάσα από τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, καθηλώνοντας εντός έδρας ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε με το ευρύ 4-1 και η Άντερλεχτ με 3-0. Την επόμενη σεζόν η Λεωφόρος έμελλε να ζήσει και πάλι στιγμές δόξας. Ο Παναθηναϊκός θα επέστρεφε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και θα το γιόρταζε μέσα στο σπίτι του, μετρώντας στα 15 ματς που έδωσε εκεί 14 νίκες και μία μόλις ισοπαλία. Το αήττητο ρεκόρ συνέχισε να… γράφει και την αγωνιστική περίοδο 2004/05, όμως οι εντός έδρας ισοπαλίες θα κοστίσουν στο τριφύλλι που δεν θα καταφέρει να κατακτήσει εκ νέου το πρωτάθλημα.

Όταν έγινε 100!

Ο Παναθηναϊκός γιόρτασε στην ιστορική του έδρα και τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής. Τη σεζόν 2007/08 οι πράσινοι αγωνίστηκαν στο γήπεδο της Λεωφόρου μετρώντας συνολικά 12 νίκες και 3 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Επίδοση που όμως δεν ήταν αρκετή για να κατακτήσει η ομάδα τον τίτλο αφού εκτός έδρας είχε αρκετά στραβοπατήματα. Αυτή έμελλε να ήταν και η τελευταία χρονιά που το τριφύλλι έπαιξε εκεί πριν ανηφορίσει και πάλι προς το Μαρούσι για να μείνει εκεί για μία ολόκληρη πενταετία.

Η τελευταία επιστροφή

Το καλοκαίρι του 2013 ο Παναθηναϊκός ετοιμαζόταν για ένα restart. Κατόπιν απόφασης του Γιάννη Αλαφούζου οι πράσινοι θα επέστρεφαν για μία ακόμα φορά στην ιστορική τους έδρας, έχοντας ανάγκη την ώθηση που θα τους έδινε εκεί ο κόσμος αλλά και τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στην πρώτη του χρονιά εκεί, το 2013/14, ο Παναθηναϊκός μέτρησε 12 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Επίδοση, δηλαδή, πολύ καλύτερη από τις 5 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες την προηγούμενη σεζόν στο ΟΑΚΑ. Επιπλέον, στα πλέι οφ σημείωσε μία νίκη και 2 ισοπαλίες που τον έφεραν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και του έδωσαν το δικαίωμα της συμμετοχής στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Εκείνο το καλοκαίρι το τριφύλλι έδωσε στη Λεωφόρο τα δύο ματς με τη Σταντάρ Λιέγης για τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αλλά και εκείνα με την Μίντιλαντ για το Γιουρόπα Λιγκ, ενώ ακολούθησαν τα ματς των ομίλων του θεσμού απέναντι σε Ντιναμό Μόσχας, PSV και Εστορίλ. Η ιστορική έδρα της ομάδας φιλοξένησε και τις τελευταίες μέχρι σήμερα ευρωπαϊκές της βραδιές, ανεξαρτήτως του ότι καμία εξ’ αυτών δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα αφού στα τρία ματς με Άγιαξ, Σταντάρ Λιέγης και Θέλτα ο Παναθηναϊκός μέτρησε ισάριθμες ήττες στον όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ τη σεζόν 2016/17.

Η Λεωφόρος τον κράτησε όρθιο

Κάπως έτσι, φτάσαμε στην περίοδο 2017/18, ίσως την πιο δύσκολη στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το οικονομικό κραχ έφερε στην ομάδα στο χείλος του γκρεμού. Κι όμως. Η Λεωφόρος αποτέλεσε το όπλο του τριφυλλιού στην προσπάθεια για σωτηρία. Οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη που βρισκόταν τότε στον πάγκο, άντλησαν δύναμη μέσα από τον κόσμο και την αύρα της ιστορικής έδρας της ομάδας και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη σεζόν με το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια.

Όλα αυτά για να φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2018. Τότε που ξέσπασε η κόντρα ανάμεσα στην διοίκηση της ΠΑΕ και συγκεκριμένα στον μεγαλομέτοχο Γιάννη Αλαφούζο και τον διοικητικό ηγέτη του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μία κόντρα που οδήγησε την ποδοσφαιρική ομάδα μακριά από το «Απόστολος Νικολαΐδης». Πλέον οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι σε σαφώς πολύ καλύτερο σημείο. Το έδαφος μοιάζει να είναι πρόσφορο για μία ακόμα επιστροφή. Μία επιστροφή που περιμένει ο κόσμος της ομάδας. Γιατί μπορεί άπαντες να αναγνωρίζουν πως η Λεωφόρος δεν είναι ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του Παναθηναϊκού όμως δεν παύει να είναι το σπίτι του συλλόγου. Και ως γνωστόν, home is where your heart is!