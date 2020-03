Φερέιρα: «Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο»

View this post on Instagram

Σε τέτοιες στιγμές, στη ζωή υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Έχουμε όλοι τις προτεραιότητές μας και πρέπει να προσέξουμε την οικογένειά μας και την υγεία μας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους εργάζονται σκληρά και ασταμάτητα στον τομέα της υγείας. Είναι οι ήρωές μας. Μείνετε ασφαλείς και καθίστε στο σπίτι. In times like these, there are more important things in life than football. We all have priorities and we must look after our family and health first. I would also like to thank our healthcare professionals for your tireless work. You are our heroes! Be safe and stay at home everyone. #paokfamily