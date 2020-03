View this post on Instagram

Οι μερες είναι δύσκολες, να μένουμε σπίτι να σεβόμαστε τους διπλανούς μας με αλληλεγγύη, υπομονή και θετική αύρα ολα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ τους γιατρούς, τους νοσοκομους και τις νοσοκόμες!!! Όλοι μαζί μπορούμε!!💪🏿💪🏻♥️ Dias difíciles hay que estar en casa ,respeto a los demas y solidaridad,paciencia , Positividad , gracias doctores emfermeros todos juntos podemos!!💪🏿💪🏻♥️