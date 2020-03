Η παρολίγον απεργία στον Άρη, ο Δώνης που... φεύγει από τον Παναθηναϊκό και το συμβόλαιο που θα ζητήσει ο Σένκεφελντ. Αλήθεια ή Φήμες;

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Τελικά επέστρεψε η καρδιά του Καρυπίδη στη θέση της. Η απεργία αποφεύχθηκε και ο Θόδωρος μπορεί να ασχοληθεί πλέον με την περίπτωση του Δεληζήση και την επέκταση στο συμβόλαιο του ψηλού, ο οποίος αποδεικνύεται «λίρα εκατό». Για χάρη του Μυροφορίδη πήγε ο Γιώργαρος στον Άρη, αλλά κόλλησε με τον «Τεό» και μάλιστα του έλυσε τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Ο κάπτεν έχει συμβόλαιο έως και το 2021, αλλά ήδη ο «Κάρυ» σκέφτεται να το ανανεώσει. Ειδικά απ’ τη στιγμή που κράτησε τα αποδυτήρια κι απέτρεψε την αποχή παραμονές επαναληπτικού με την ΑΕΚ και πριν από τη σέντρα των πλέι οφ. (SPORTDAY)

* Στην AEK υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αποδειχτεί πως δεν έγινε καμία βιαιοπραγία εις βάρος του γυμναστή του Άρη (άλλωστε, όπως υποστηρίζουν στην Ένωση δεν την στοιχειοθετεί καμία έκθεση) ο οποίος ενεπλάκη σε φραστικό επεισόδιο με τον Νίκο Ξηροκώστα. Το εν λόγω συμβάν δεν έχει καταγραφεί επίσημα από τους αξιωματούχους του αγώνα αναφορικά με το πως προέκυψε, ενώ ούτε οι κάμερες έχουν πιάσει κάτι. Στηρίζεται, αποκλειστικά σε μία καταγραφή αστυνομικού η οποία μεταφέρθηκε σε... άλλον αστυνομικό και μπορεί να είναι ελεγχόμενη η εγκυρότητα της από τον ίδιο τον γυμναστή που την μετέφερε.(LIVESPORT)

* Η... ραντεβουλογία Αλαφούζου - Δώνη σέρνεται εδώ και 2-3 εβδομάδες. Φυσικά δεν έχει γίνει και κανείς από τους δυο τους δεν θέλει να γίνει. Γιατί θα επιβεβαιώσει το αγεφύρωτο χάσμα και κανείς δεν θέλει να κρεμαστεί εν όψει play off. Ο Δώνης δεν θέλει στόχευση τετράδας αλλά πρωταθλητισμού και δεν έχει λόγο να μείνει αν επαναληφθεί το πλάνο ελληνοποίησης και οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν, αλλά όχι τον ίδιο. Κοινώς; Τώρα που «αργεί» το ραντεβού με Αλαφούζο, υπενθυμίζονται τάσεις. Για να ανατραπεί η κατάσταση θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Κατά 95% έχει φύγει το «τρένο». Το πώς και ο διακανονισμός είναι πλέον το ζητούμενο... (SPORTIME)

* Καπνός χωρίς φωτιά, για Μέγερι και Άρη. Το όνομα του Ούγγρου τερματοφύλακα του Ατρομήτου, κυκλοφόρησε στο στρατόπεδο των Θεσσαλονικιών. Όχι όμως τώρα, αλλά πριν από δύο μήνες. Ωστόσο, ο 29χρονος παίκτης δεν παρουσιαζόταν εκείνη τη περίοδο «ζεστός» στην προοπτική μεταγραφής στους «κίτρινους». Κι έκτοτε δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Μέγερι ψάχνεται για ομάδα, χωρίς να αποκλείεται η επέκταση με τον Ατρόμητο. By the way, ο μεγάλος του νταλκάς είναι η επιστροφή στον Ολυμπιακό. Δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Ούτε στο σπίτι δεν πιστεύουν ότι ο Γιώργος θα ταξιδέψει στο Μονακό. Κι επειδή έχουν αντιληφθεί πως το ίδιο πιστεύουν και στην Πανάθα, ο πατέρας πήρε πάνω του την μπάλα κι έδωσε την ασίστ για τη ΛΑΣΚ Λιντς. Με στόχο να βελτιωθεί η προσφορά στον γιο. Στο Κορωπί φυσικά και δεν «τσίμπησαν». Αντίθετα, μάλλον ενοχλήθηκαν και μαθαίνω πως έστειλαν και το σχετικό μήνυμα στον άνθρωπό τους. Για να μην εμφανιστούν και... Σουηδοί ενδιαφερόμενοι για τον Βαγιαννίδη .( SPORTDAY)

*Όταν ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς, το έκανε διότι τον είχε υπό παρακολούθηση αρκετό καιρό και θεώρησε πως είναι ένα σπουδαίο ταλέντο που αξίζει να επενδύσει. Το θέμα είναι πως ο νεαρός κεντρικός αμυντικός έχει παίξει ελάχιστα με τον Ολυμπιακό και παραχωρήθηκε δανεικός στην ΑΕΛ. Με τη φανέλα των «βυσσινί» ο Μάρκοβιτς έχει αγωνιστεί 90 λεπτά στο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ και 51’ κόντρα στον Βόλο. Στο Ρέντη, ωστόσο, θεωρούν πως πράγματι είναι παίκτης που πρέπει να πάρει ευκαιρίες. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Πάμε μια ακόμη, μπας και το τελειώσουμε έγκαιρα γιατί βλέπω να κυκλοφορεί σιγά σιγά. Ανεξαρτήτως τι θα πετύχει ο Κωνσταντινίδης για να τον ντύσει στα γαλανόλευκα, αυτή θα είναι η μόνη επαφή 18χρονου Λεωνίδα Στεργίου με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το wonder-kid της πρωτοπόρου του ελβετικού πρωταθλήματος, δεν αγγίζεται, δεν προσεγγίζεται ούτε καν... ονειρεύεται από καμία ελληνική ομάδα. Απλά, καθαρά και ξάστερα... (SPORTIME)

* Λίγο νοιάζεται ο Άρης, αν τιμωρηθεί η ΑΕΚ, για τα όσα έγιναν σε βάρος του γυμναστή, Λάζαρου Βαρδάκη, όπως και στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ. Η Ένωση κινδυνεύει με ποινή έως και τέσσερις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών. Ο εν λόγω κίνδυνος, όμως, υπάρχει και εξαιτίας... κορωνοϊού. (METROSPORT)

* Δύσκολος ο Μάρτιος για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έχουν αρκετές οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν εντός του μήνα, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Για την ακρίβεια, πρέπει το «τριφύλλι» να βγάλει από τα ταμεία του ένα πόσο κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, πρέπει να... τρέξουν και τι ενέργειες ώστε να ετοιμαστεί ο φάκελος αδειοδότησης. ( SPORTDAY)

* Σύμφωνοι. Ο Σένκεφελντ θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Πως, όμως, στο καλό θα δεχτεί να παίρνει λιγότερα από τον Βέλεθ; Πως δηλαδή θα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση (δεν έχει γίνει ακόμη) δεχόμενος και ζητώντας(!!!) απολαβές μικρότερες από του Ισπανού, ο οποίος συμφώνησε για να είναι back-up; Γίνεται ο... δευτερότριτος να παίρνει περισσότερα από τον πρώτο; Κυρίως να το δεχθεί, προκαταβολικά μάλιστα, ο πρώτος; Έλεος... (SPORTIME)

* Και κάτι ακόμα περί των εσωτερικών υποθέσεων του Παναθηναϊκού. Κάπου εδώ τελειώνουν και οι προσωπικές επαφές του Γιάννη Αλαφούζου με τους προσεχώς ελεύθερους παίκτες. Όσοι είδαν τον μεγαλομέτοχο, τον είδαν. Οι υπόλοιποι εις το εξής θα τα λένε αποκλειστικά και μόνο με τον τεχνικό διευθυντή, Τσάβι Ρόκα. Και εξαίρεση δεν θα γίνει για κανέναν. Όποιος κι αν είναι αυτός, όπως κι αν λέγεται κατόπιν προσωπικής απόφασης του μεγαλομετόχου των «πρασίνων». (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Η ανατροπή των δεδομένων στην εξαγορά της Nova από τον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι από τους βασικούς λόγους της καθυστέρησης των δύο δόσεων προς την ΠΑΕ Άρης. Λέγεται ότι το θέμα θα λυθεί άμεσα, αλλά καλό είναι να γίνει πραγματικά... άμεσα. (METROSPORT)