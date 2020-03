Οι… προνομιούχοι θεατές στο Ολυμπιακός – Γουλβς και ο γκεστ σταρ Ζόρζε Μέντες

Το SDNA γράφει για τα ρεζερβέ που ακυρώθηκαν – λόγω κορωνοϊού – στο Φάληρο και την πιθανή παρουσία του διάσημου Πορτογάλου ατζέντη στην πρώτη αναμέτρηση της πειραϊκής ομάδας κόντρα στους «Λύκους» στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τους «16» του Europa League.

Χωρίς τον ξενοδόχο, ή καλύτερα τον κορωνοϊό, λογάριαζαν όλοι εκείνοι οι σκάουτερ ευρωπαϊκών ομάδων και οι ξένοι ατζέντηδες που σχεδίαζαν να παρακολουθήσουν live την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Γουλβς το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε όλα τα παιχνίδια στη χώρα να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών τις δύο επόμενες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να βάλει ένα φρένο στην εξάπλωση του ιού που σαρώνει και εξαπλώνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου.

Η UEFA…στοιχήθηκε πίσω απ΄το συγκεκριμένο μέτρο και έτσι «κλείδωσε» πως το πρώτο ραντεβού της πειραϊκής ομάδας με τους «Λύκους» για τους «16» του Europa League, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών.

Κάτι που σημαίνει πως θα μοιραστεί συγκεκριμένος και περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων για κάποιους τυχερούς που θα΄χουν πρόσβαση στο φαληρικό γήπεδο.

Μοιραία δεν μπορεί να΄ναι...προνομιούχοι όλοι εκείνοι οι ξένοι σκάουτερ και ατζέντηδες που λογάριαζαν να βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Λίγοι, μετρημένοι και…δυνατοί θα κάνουν check in στο γήπεδο του Ολυμπιακού και κυρίως και πάνω απ΄όλα όσοι διαθέτουν δυνατά «κονέ» που δεν…χαμπαριάζουν ούτε από κορωνοϊό.

By the way σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ένας εξ αυτών παίζει να΄ναι και ο Ζόρζε Μέντες.

Μην ξεχνάμε πως ο διάσημος Πορτογάλος agent διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τα παιδιά του Πειραιά και κυρίως με τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ «ελέγχει» την Γουλβς και ο λόγος του όχι απλά και μόνο περνάει στην αγγλική ομάδα, αλλά και…κάτι παραπάνω, όπως επιβεβαιώθηκε και στο πρόσφατο deal του δικού του Ντανιέλ Ποντένσε στους «Λύκους».

Αν πάλι δεν σκάσει…μύτη ο Μέντες στο Φάληρο, όλο και κάποιος συνεργάτης του γραφείου του («Gestifute») θα επισκεφτεί το Φάληρο.