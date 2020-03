View this post on Instagram

Πρωταθλητές. Ξανά. Αήττητοι. Ακόμα. #TheFutureIsHere ⚫⚪ Συγχαρητήρια στον @charrua5 και την ομαδάρα του. Κατέκτησαν το πρωτάθλημα U19 δύο αγωνιστικές πριν το τέλος! Και πριν καν μπουν στο γήπεδο αύριο! #PAOK #OwnTheTop #U19 #Champions #TheInvincibles