LIVE LIVE EUROPA LEAGUE 12-03-2020 19:55 EINTRACHT FRANKFURT 0 0 <% getScoreHome(698718) %> <% getScoreAway(698718) %> FC BASEL Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Eintracht Frankfurt - FC Basel ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROPA LEAGUE Αναβλήθηκε εξαιτίας του κορωνοϊού το Βασιλεία - Φρανκφούρτη 09-03-2020 18:10 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROPA LEAGUE Χαλαρή πρόκριση στους «16» για την Άιντραχτ (vid) 28-02-2020 21:05 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROPA LEAGUE Εκπληκτικό «τούβλο» ο Ούλμερ, ισοφάρισε η Άιντραχτ (vids) 28-02-2020 20:10 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROPA LEAGUE Αναβλήθηκε το Σάλτζμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27-02-2020 16:27 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROPA LEAGUE Ισοπέδωσε τον ΑΠΟΕΛ η Βασιλεία! 20-02-2020 23:51 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EUROPA LEAGUE Πρώτος Αγώνας 3-0 FC BASEL 0 <% getScoreHome(693802) %> ΑΠΟΕΛ 0 <% getScoreAway(693802) %>