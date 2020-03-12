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Eintracht Frankfurt - FC Basel

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Αναβλήθηκε εξαιτίας του κορωνοϊού το Βασιλεία - Φρανκφούρτη

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Χαλαρή πρόκριση στους «16» για την Άιντραχτ (vid)

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Εκπληκτικό «τούβλο» ο Ούλμερ, ισοφάρισε η Άιντραχτ (vids)

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Αναβλήθηκε το Σάλτζμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

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