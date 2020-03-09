LIVE LIVE 09-03-2020 19:30 US SASSUOLO CALCIO 0 0 <% getScoreHome(698712) %> <% getScoreAway(698712) %> BRESCIA CALCIO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES US Sassuolo Calcio - Brescia Calcio ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A «Διπλό» στην Μπρέσια η Σασουόλο 19-12-2019 00:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Champions νίκη στο 91' η Λάτσιο 24-11-2019 18:08 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Αναβλήθηκε το Μπρέσια - Σασουόλο 03-10-2019 19:38 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Αναβλήθηκαν τα ματς σε Μιλάνο, Μπέργκαμο και Βερόνα λόγω κορωνοϊού! 23-02-2020 10:09 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ