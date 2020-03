Η «χημεία» Μελισσανίδη – Καρέρα και τι ΔΕΝ περιλάμβανε το δείπνο της Γλυφάδας

Το SDNA έπειτα από την αποκάλυψη για την συνάντηση των δύο ανδρών σε εστιατόριο των νοτίων προαστίων, γράφει για αυτό που τους φέρνει πιο κοντά, αυτό που έκλεψε την παράσταση στο τραπέζι και το «καυτό» θέμα της επόμενης μέρας του Ιταλού κόουτς στα Σπάτα.

Δεν ήταν ένα δείπνο εντός προγράμματος. Δεν ήταν προσυμφωνημένο κι…έκατσε τυχαία.

Ωστόσο αυτές οι τυχαίες και απρογραμμάτιστες συναντήσεις, πολλές φορές είναι οι καλύτερες και φτιάχνουν ωραίες καταστάσεις. Όπως συνέβη προ ημερών, με επίκεντρο τα νότια προάστια της Αθήνας.

Λίγο μετά την κηδεία του πολυαγαπημένου ηθοποιού, Κώστα Βουτσά, ο Δημήτρης Μελισσανίδης βρέθηκε στην Γλυφάδα κι έπεσε πάνω στον Μάσιμο Καρέρα, που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εστιατόριο της περιοχής μαζί με την γυναίκα του.

Βλέπετε, μικρός ο κόσμος κι ακόμα πιο μικρός, ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ μετά χαράς έκατσε στο τραπέζι του Ιταλού κόουτς, προκειμένου να δειπνήσουν παρέα για δύο και πλέον ώρες, απολαμβάνοντας μαζί μέχρι και την φρουτοσαλάτα που έκλεισε το δείπνο.

Όπως ακριβώς αποκάλυψε το SDNA το απόγευμα της Παρασκευής (28/2), οι κεραίες του οποίου έπιασαν τους δύο άνδρες να τρώνε μαζί και να τα λένε μέσα σε πολύ καλό κλίμα μεταξύ «τυρού και αχλαδιού».

By the way, όλα τα «λεφτά» η κόκκινη ζακέτα του κόουτς Καρέρα, με τον 55χρονο προπονητή να επιβεβαιώνει πως αποτελεί γνήσιο τέκνο της ιταλικής – fashion- σχολής.

Εν αντιθέσει πάντως με όσα κυκλοφόρησα περί συζητήσεων των δύο ανδρών για την προοπτική της κοινής πορείας τους και την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA αυτό το θέμα δεν έπεσε στο τραπέζι.

Εκείνο πάντως που διαπιστώθηκε (και) από αυτό το απρογραμμάτιστο δείπνο, ήταν η εξαιρετική…χημεία που υπάρχει μεταξύ των δύο ανδρών.

Και ο Μελισσανίδης «κουμπώνει» εξαιρετικά με τον Καρέρα και ο Ιταλός κόουτς τα λέει καλά με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ και δείχνει πως γουστάρει (ακόμα πιο πολύ απ΄ότι δείχνει και φαντάζεται κανείς) που κάθεται στον πάγκο της Ένωσης.

Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για το μέλλον και την επόμενη μέρα μετά την λήξη της τρέχουσας σεζόν.

Κι αυτή η επόμενη μέρα, θα συζητηθεί σε άλλα δείπνα που έρχονται και στα οποία θα υπάρχει φυσικά στο τραπέζι και ο τεχνικός διευθυντής, Ίλια Ίβιτς που την ώρα που οι Μελισσανίδης και Καρέρα έτρωγαν μαζί στη Γλυφάδα, ο ίδιος επέστρεφε από την Τουρκία, έχοντας παρακολουθήσει δια ζώσης μία ημέρα νωρίτερα την αναμέτρηση Μπασακσεχίρ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «32» του Europa League.