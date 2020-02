Les supporters de l’OL (à droite) et de l’ASSE (à gauche) qui se retrouvent en pleine nuit pour se battre ! 🤦🏽‍♂️



Et après ça pleure parce que :



1) on prend les supporters pour des cons

2) des interdictions de déplacement sont prononcées



De vrais abrutis pic.twitter.com/zhrHuWFvIF