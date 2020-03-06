MENU
LIVE LIVE
SC Paderborn 07
SC PADERBORN 07
0 0
<% getScoreHome(696681) %> <% getScoreAway(696681) %>
FC Köln
FC KÖLN

SC Paderborn 07 - FC Köln

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BUNDESLIGA

«Εφυγε» κοριτσάκι 14 μηνών στο Μπάγερν - Πάντερμπορν

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS