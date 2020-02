Τα credits του Χουλτ στην ΑΕΚ και οι επαφές για την επόμενη μέρα

Το SDNA καταγράφει τα δεδομένα για τον Σουηδό αμυντικό και τις κινήσεις του μάνατζερ του, με φόντο την καλοκαιρινή λήξη του συμβολαίου με την «Ένωση».

Εκτός από τις «καυτές» εσωτερικές υποθέσεις με πρωταγωνιστές τους Νέλσον Ολιβέιρα και Μάρκο Λιβάγια τα συμβόλαια των οποίων λήγουν το καλοκαίρι του 2021 και φέρνουν την ΑΕΚ μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι με δύο επιλογές (επεκτάσεις συμβολαίων ή πωλήσεις) υπάρχει και ο Νίκλας Χουλτ που μάλιστα μένει ελεύθερος νωρίτερα από τους δύο συμπαίκτες του.

Το συμβόλαιο του Σουηδού αμυντικού με την «Ένωση» ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση από πλευράς «κιτρινόμαυρων» για την ανανέωσή της μεταξύ τους συνεργασίας.

Κι όσο αυτό δεν συμβαίνει, ο νέος agent του 29χρονου ποδοσφαιριστή, Χασάν Τσετίνκαγια που ανέλαβε τα μανατζερικά δικαιώματά του έπειτα από τον διαζύγιο με τον Μάρτιν Νταλίν, ασφαλώς και δεν πρόκειται να κάθεται με... σταυρωμένα τα χέρια.

Αντίθετα φροντίζει να κάνει τα κουμάντα του και να διατηρεί επαφές με άλλες ομάδες, ανιχνεύοντας την προοπτική της καλοκαιρινής μεταγραφής του Χουλτ, την ώρα που από πλευράς ΑΕΚ δεν έχει επί του παρόντος καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν το κλαμπ επιθυμεί ή όχι να μπει σε συζητήσεις για το «δέσιμο» του πελάτη του στα Σπάτα.

By the way, ο Χουλτ και η οικογένειά του απολαμβάνουν την ζωή στην Ελλάδα.

Και σε περίπτωση διαζυγίου με την ΑΕΚ, δεν θα έλεγαν όχι στη μεταγραφή σε άλλη ελληνική ομάδα, φτάνει βεβαίως να έρθει μια πρόταση που θα κάνει…γκελ. Πόσο εφικτό όμως είναι να συμβεί κάτι τέτοιο; Ο χρόνος, θα δείξει.

Μια φορά οι διερευνητικές επαφές του agent Τσετίνκαγια, σε πρώτο χρόνο πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας. Αν και μέχρι το καλοκαίρι, πολλά μπορούν να αλλάξουν και να συμβούν.