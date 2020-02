✅ 0-1, Liverpool (2009)

❌ 4-0, Tottenham (2011)

❌ 3-2, Man City (2012)

🤝 1-1, Man United (2013)

❌ 1-0, Liverpool (2014)

❌ 1-0, Man City (2016)

🤝 1-1, Tottenham (2017)

✅ 1-2, Man City (2020)



The first English team to beat Real Madrid at the Bernabeu in 11 years 😯 #RMAMCI pic.twitter.com/Dn1vOvbSyI