Οι λόγοι για το «game over» του κόουτς Γκαγιέγκο στο Βόλο

Πού οφείλεται το αιφνίδιο «διαζύγιο» του Ισπανού τεχνικού με την θεσσαλική ομάδα; Το SDNA έκανε ρεπορτάζ με φόντο τον Παγασητικό.

Η αλήθεια είναι πως η είδηση που κυκλοφόρησε την Τρίτη (25/2) και φέρνει την θητεία του Αλμπέρτο Γκαγιέγκο στον Βόλο να λαμβάνει πρόωρο κι άδοξο τέλος, έσκασε ως κεραυνός εν αιθρία.

Κι ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, ακόμα και οι πιο…ψαγμένοι στον Παγασητικό.

Για να καταλάβετε, το τέλος του Ισπανού τεχνικού που είναι καθαρά θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί, ξάφνιασε ακόμα και στελέχη – μέλη της ομάδας που δεν περίμεναν την συγκεκριμένη εξέλιξη σε αυτό το τάιμινγκ και μόλις μια αγωνιστική πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Τι ήταν αυτό που τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια του 46χρονου τεχνικού, το κοντέρ του οποίου έγραψε δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες επί των ημερών του στον πάγκο του Βόλου;

Ένας από τους λόγους θα μπορούσε να΄ναι η αγωνιστική «κοιλιά» των τελευταίων αγώνων. Με αποκορύφωμα την ισοπαλία στο θεσσαλικό ντέρμπι με την ΑΕΛ που εκμηδένισε τις όποιες ελπίδες της βολιώτικης ομάδας να διεκδικήσει την είσοδό στα πλέι οφ και κατ΄επέκταση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Για τους πιο…εξελιγμένους και «πονηρούς», η μη κατάκτησης της νίκης κόντρα στην ΑΕΛ του Αλέξη Κούγια που κάθε άλλο παρά ιδιαίτερης συμπάθειας τυγχάνει στην ομάδα του Βόλου, εξαιτίας της διαχρονικής κόντρας του με τον Δήμαρχο της πόλης, Αχιλλέα Μπέο, θα μπορούσε να΄ναι ένας ακόμα σοβαρός λόγος διαζυγίου με τον κόουτς Γκαγιέγκο.

By the way, ο Δήμαρχος Βόλου έζησε με έντονο τρόπο το θεσσαλικό ντέρμπι και περίμενε πως και πως τη νίκη που εν τέλει δεν ήρθε και τον απογοήτευσε...τρελά. Και γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε.

Υπάρχουν όμως κι εκείνα τα βολιώτικα παιδιά που βλέπουν έναν διαφορετικό (σοβαρό) λόγο να...κρύβεται πίσω απ΄την λύση της συνεργασίας με τον Γκαγιέγκο.

Μία αγωνιστική πριν από την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και με το νεοφώτιστο Βόλο να χρειάζεται…μιάμιση νίκη (ή αλλιώς 4 βαθμούς) για να καθαρίσει την «μπουγάδα» της παραμονής στη Super League, δεν κρίνεται απαραίτητο να πληρώνεται ένας ξένος προπονητής για άλλους τρεις μήνες προκειμένου να γίνει η δουλειά και να επιτευχθεί ο στόχος της σωτηρίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Και για αυτό άλλωστε, το πιθανότερο είναι πως θα μονιμοποιηθεί στην θέση του χεντ κόουτς για τα επόμενα ματς που απομένουν μέχρι την λήξη της σεζόν, ο βοηθός του Αλμπέρτο Γκαγιέγκο, Στέφανος Ξηροφώτος που σαφώς κι αποτελεί μια οικονομική λύση σε δύσκολους καιρούς.

Διαλέγετε (λόγο) και παίρνετε.