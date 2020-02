Το… διαγώνισμα του Παπέ Αμπού Σισέ στο «Emirates»

Το SDNA γράφει το «ειδικό βάρος» που κρύβει σε προσωπικό επίπεδο για τον Σενεγαλέζο στόπερ του Ολυμπιακού, ο επαναληπτικός αγώνας με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την φάση των «32» του Europa League.

Στους ρυθμούς της μάχης (27/2) με την με την Άρσεναλ στο «Emirates» κινούνται στον Ολυμπιακό.

Με άριστη ψυχολογία έπειτα απ΄το «διπλό» στην Τούμπα, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες πρόκρισης στους «16» του Europa League, έπειτα από την ήττα (1-0) που γνώρισαν στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ανεξάρτητα πάντως απ΄την τύχη που θα΄χει η προσπάθεια των Πειραιωτών και το κυνήγι (του θαύματος) της πρόκρισης, το σίγουρο είναι πως δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους παίκτες να κάνουν αυτό που λέμε το…κομμάτι τους.

Και μέσω μιας «γεμάτης» εμφάνισης να κερδίσουν πόντους και να ανεβάσουν την μετοχή τους στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Ένας εξ αυτών είναι και ο Παπέ Αμπού Σισέ.

Ο Σενεγαλέζος στόπερ διανύει μια δύσκολη σεζόν που δεν εξελίσσεται έτσι όπως θα ήθελε και θα περίμενε.

Η τετράμηνη απουσία του από τα παιχνίδια λόγω της πνευμονίας που τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο, είχε ως αποτέλεσμα να βγει από την «βιτρίνα» του Ολυμπιακού με τους παίκτες που κάνουν το μεγαλύτερο…γκελ στις διεθνείς αγορές.

Βλέπετε δεν είναι και λίγο πράγμα να παίζεις με την Κράσνονταρ στις 14 Σεπτεμβρίου και να πατάς ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς (κόντρα στην Καλαμάτα για τον θεσμό του Κυπέλλου) στις 8 Ιανουαρίου.

Το διάστημα της απουσίας ήταν μεγάλο και μοιραία «τσαλάκωσε» τον Σισέ που μετράει όλες κι όλες 10 συμμετοχές την φετινή σεζόν.

Στο «Emirates» ο 24χρονος παίκτης θα αποτελέσει - κατά τα φαινόμενα - τον παρτενέρ του Ουσεϊνού Μπα στο κέντρο της άμυνας, από την στιγμή που ο Ρούμπεν Σεμέδο είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Κι αν μη τι άλλο, το «εμπορικό» ματς με την Άρσεναλ, είναι μια καλή ευκαιρία για τον υψηλόσωμο στόπερ να δείξει την αξία του και να μπει στη διαδικασία επιστροφής στους «βιτρινάτους» παίκτες του Ολυμπιακού.

By the way, ο Σισέ έχει αγωνιστεί μόλις σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι (με την Κράσνονταρ στη Ρωσία) με τους «ερυθρόλευκους» και η επιστροφή του στην 11άδα στον επαναληπτικό αγώνα με την Άρσεναλ κι αποτελεί σημείο αναφοράς κι αναμένεται με ενδιαφέρον.

Όχι μόνο από τα παιδιά του Πειραιά, αλλά κι από εκείνους τους ξένους σκάουτερ οι οποίοι είχαν βάλει τα τα δύο προηγούμενα χρόνια στο…σημάδι τον Αφρικανό παίκτη και παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό.

Κι αυτό είναι που κάτι έχει υπόψιν του και ο Σισέ και ο εκπρόσωπός του Πιερ Ισά.