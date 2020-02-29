LIVE LIVE 29-02-2020 22:00 GRANADA CF 0 0 <% getScoreHome(694766) %> <% getScoreAway(694766) %> RC CELTA DE VIGO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Granada CF - RC Celta de Vigo ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Πέρασε από την Θέλτα των 9 παικτών η Γρανάδα (vid) 15-09-2019 19:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA «Τριάρα» στη Γρανάδα η Θέλτα 16-04-2017 23:43 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA Ζωντανή για σεντόνι η Θέλτα (vids) 25-04-2016 23:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA Μεγάλο διπλό στην Οσασούνα η Γρανάδα (vid) 23-02-2020 15:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA «Γκέλα» της Ρεάλ με Θέλτα (vid) 16-02-2020 23:59 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ