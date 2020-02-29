LIVE LIVE 29-02-2020 16:30 FC AUGSBURG 0 0 <% getScoreHome(694745) %> <% getScoreAway(694745) %> BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH Facebook Twitter E-mail 0 SHARES FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Τα πέντε καλύτερα της αγωνιστικής στην Bundesliga (vid) 11-11-2019 22:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SUPERLEAGUE 1 Στην κορυφή μετά από 35 χρόνια η Γκλάντμπαχ! 06-10-2019 16:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Γκολάρα με τακουνάκι από τον Γιαρμολένκο! (vid) 30-09-2017 16:35 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA «Στοπ» στην Γκλάντμπαχ από Φινμπόγκασον (vids) 28-02-2016 18:30 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Πτήση Champions League η Λεβερκούζεν (vid) 23-02-2020 18:26 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ