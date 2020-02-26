LIVE LIVE 26-02-2020 21:45 MIDDLESBROUGH FC 0 0 <% getScoreHome(693491) %> <% getScoreAway(693491) %> LEEDS UNITED Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Middlesbrough FC - Leeds United ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ανακοίνωσε τον Πάτρικ Μπάμφορντ η Λιντς (pic) 31-07-2018 18:30 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΠΗ Δανεικός στη Λιντς ο Ογκουστίν 27-01-2020 18:10 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE THE FA CUP TOTTENHAM HOTSPUR F.C. 0 <% getScoreHome(678097) %> MIDDLESBROUGH FC 0 <% getScoreAway(678097) %> FOOTBALL LEAGUE CUP Ο Λακαζέτ έριξε κλωτσιά σε αντίπαλο και δεν αποβλήθηκε παρα τη χρήση VAR !(vid) 07-01-2020 12:48 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ