Πώς ο τεχνικός διευθυντής της «Ένωσης» έφτασε στα προπονητικά χνάρια του του Ιταλού τεχνικού; Τι ήταν αυτό που τον κέρδισε και έδωσε το χρίσμα στον 55χρονο κόουτς, ο οποίος χωρίς καμία χρονοτριβή έβαλε μπροστά τη διαδικασία απόσβεσης στα Σπάτα; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Talk of the town ο Μάσιμο Καρέρα στην ΑΕΚ. Λογικό από την στιγμή που ο Ιταλός τεχνικός εφαρμόζοντας το «my way» κατάφερε να γυρίσει το χαρτί στην Ένωση και να βάλει τους «κιτρινόμαυρους» σε θετική τροχιά αποτελεσμάτων.

Ο 55χρονος κόουτς αποτελεί (ξανά) το κεντρικό πρόσωπο στον οργανισμό της ΑΕΚ, έπειτα από την «Αραχου - διάδα» των προηγούμενων ημερών.

Και με κάτι τέτοιες νίκες σαν κι αυτή επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στρέφει εύκολα πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Για τον τακτική προσέγγιση των παιχνιδιών, το «μάτι» του από τον πάγκο και τον τρόπο που οδηγεί την Ένωση από επιτυχία σε επιτυχία με τον δικό του τρόπο.

Ανατρέχοντας στο κοντινό παρελθόν το σίγουρο είναι πως ο κόουτς Καρέρα δεν έπεσε ως «κομήτης» στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Ο Ίλια Ίβιτς είχε κάνει μια σημαντική προεργασία για λογαριασμό του προτού τον φέρει στην ΑΕΚ.

Αμέσως μετά την πρόωρη λύση της συνεργασίας με τον Μιγκέλ Καρντόσο κι αναλαμβάνοντας καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στην «Ένωση», ο Ίβιτς μπήκε στη διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή.

Τότε λοιπόν ένα από τα ονόματα που είχε υπόψιν του ήταν και του Μάσιμο Καρέρα, χωρίς όμως σε πρώτο χρόνο να πατήσει…γκάζι για την άφιξή του στα Σπάτα.

Ο Ίβιτς ήθελε να «ζυγίσει» καλά την επιλογή του νέου προπονητή. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της ΑΕΚ επί των ημερών του (υπηρεσιακού κόουτς) Νίκου Κωστένογλου, έδωσαν χρόνο στον τεχνικό διευθυντή για το ολοκληρωμένο homework αρκετών ξένων προπονητών.

Κι όταν πλέον η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο σε αγωνιστικό επίπεδο και κρίθηκε επιβεβλημένη η συνεργασία με νέο προπονητή, σε πρώτο χρόνο έπαιξε το «χαρτί» του Λεονίντ Σλούτσκι.

Ωστόσο ο Ρώσος τεχνικός ζήτησε επιπλέον χρόνο να το σκεφτεί, όντας φρεσκοχωρισμένος εκείνη την περίοδο από την Φίτεσε. Η ΑΕΚ όμως αναζητούσε άμεσα νέο κόουτς και δεν μπορούσε να περιμένει.

Κι έτσι ο Ίβιτς έκανε στροφή στον Καρέρα που κάλυπτε μια σειρά από προϋποθέσεις που είχαν θέσει τόσο ο ίδιος, όσο και γενικότερα το κλαμπ.

Νέος σε ηλικία, με καλές παραστάσεις και με εμπειρίες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ο Καρέρα «κολλούσε» γάντι, έχοντας υπάρξει πρωταθλητής Ρωσίας με τη Σπαρτάκ Μόσχας, αλλά και επί χρόνια βοηθός του Αντόνιο Κόντε στη Γιουβέντους.

Ο Ίβιτς πήγε σε μια μελετημένη επιλογή από το «πάνω ράφι» και με υψηλά οικονομικά μεγέθη.

Ξεκάθαρος στόχος του ήταν να βάλει στα αποδυτήρια έναν κόουτς που με την προσωπικότητά του θα εμπνεύσει με το «καλημέρα» τους πάντες και θα καταφέρει με τη δουλειά του να γυρίσει το χαρτί.

Κι ο Μάσιμο Καρέρα, αποδεικνύεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, δικαιώνοντας τον άνθρωπο που τον έφερε στην ΑΕΚ για την επιλογή που έκανε στο πρόσωπό του.