ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του κοινού κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Πέλκας

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέδειξαν τον Δημήτρης Πέλκας ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης του Δικεφάλου με τον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα άσο να είναι αυτός που έδωσε την ασίστ στον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Δημήτρης Πέλκας αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και στο ΟΑΚΑ, κέρδισε για δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκ των κουρφαίων του Δικεφάλου ήταν ο Δημήτρης Πέλκας . Ο The Joker ήταν απολαυστικός κόντρα στους Πράσινους, έτρεχε συνεχώς, πίεζε, βοήθησε σε όλες τις γραμμές και φυσικά είχε και ως highlight την απίθανη ενέργεια στη φάση του γκολ του Σφιντέρσκι , όταν διέλυσε την αντίπαλη άμυνα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Πολωνό φορ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Πέλκας συγκέντρωσε το 45,95% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ , ο οποίος ήταν αρκετά δραστήριος και ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα.