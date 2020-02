Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο των αποδυτηρίων!

Τι μας μάθαιναν όταν ήμασταν παιδιά; Η πρώτη πράξη που διδάσκεται κάθε μωρό, εκεί κάπου μαζί με το περπάτημα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ένα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την προσφιλή του συνήθεια θα επισκεφτεί τους διαιτητές όταν κάτι δεν του αρέσει. Απόδοση, αποτέλεσμα, αποφάσεις ή ο… καιρός. Ένα ακόμα, ότι ξαφνικά οι αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν και ο Ολυμπιακός να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Μια αποβολή, ένα χέρι, ένα πέναλτι, εκεί ακόμα και τα μαθηματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά και αδυνατούν να προβλέψουν με ακρίβεια με ποιον ακριβώς τρόπο θα ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Όμως, είναι το άθροισμα. Είναι το δύο, που μαθαίναμε από παιδιά. Ένα και ένα κάνουν δύο.

Και μπορεί το κάπνισμα να απαγορεύεται στο χώρο των αποδυτηρίων, αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης όχι! Μια δεκαετία επισκέψεων αποδεικνύει του λόγου το αληθές και το SDNA θυμίζει τις πιο διάσημες – επιβεβαιωμένες ή μη – «επισκέψεις» του ισχυρού άντρα των ερυθρολεύκων στους… ισχυρούς άντρες των εκάστοτε ματς.

Έτος 2010… Ήμασταν νιοι και γεράσαμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, άβγαλτος ακόμα στο χώρο του ποδοσφαίρου, επιδεικνύει την προσωπικότητά του και τεστάρει τις τακτικές του. Ακόμα, όμως, δεν τις έχει τελειοποιήσει, αλλά ας του δώσουμε ελαφρυντικά, δε γνώριζε τα κατατόπια τόσο καλά. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και σε μια εποχή που μοιάζει όσο μακρινή στην πραγματικότητα είναι, το αφεντικό των ερυθρολεύκων βρίσκεται στο Μαρούσι. Η επίσκεψή του στα αποδυτήρια θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Τάσος Κάκος είναι άρχοντας της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 2-1 και ο Βαγγέλης Μαρινάκης εισέρχεται στο δωματιάκι των διαιτητών με την ιδιότητα τόσο του προέδρου του Ολυμπιακού, όσο και εκείνου της Super League. «Κάκο είσαι πολύ λίγος, αλλοίωσες το αποτέλεσμα! Ποιος είναι αυτός ο Ακρίβος;», θα πει σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οι επόμενες μέρες θα κυλήσουν με ανταλλαγή επιστολών για το κατά πόσο ξεπέρασε το όριο ή όχι…

Είναι μεγάλο… προσόν μιας προσωπικότητας και ένδειξη ηγεσίας να μένεις σταθερός στις αρχές σου. Εντός ή εκτός έδρας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπήκε δυνατά στο… παιχνίδι των επισκέψεων πρώτα μακριά από το Στάδιο Καραϊσκάκη και αργότερα στο «σπίτι» του. Η δεύτερη καταγεγραμμένη επίσκεψη είναι στην Τρίπολη το 2011. Ο Δημήτρης Κύρκος χωρίς να το γνωρίζει τότε, σφυρίζει για τελευταία φορά στην καριέρα του αγώνα Super League. Το γεγονός ότι ο Αστέρας θα κερδίσει 2-0 τον Ολυμπιακό, πάρτε το ως συμπτωματικό. Καιρό μετά, ο Ηπειρώτης ρέφερι στην ένορκη κατάθεσή του, όπως εμπεριέχεται στο πόρισμα του Αριστείδη Κορέα (σ.σ. για την περίφημη δίκη των «28», η οποία τώρα βρίσκεται στο δικαστήριο), ανέφερε:

«Μετά το τέλος του αγώνα, πράγματι και κατόπιν δικής μου συναίνεσης εισήλθε στον χώρο των αποδυτηρίων ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παραπονούμενος για τον τρόπο διαιτησίας μου, μου είπε μεταξύ άλλων: «…πρέπει να ντρέπεσαι για τη σημερινή σου διαιτησία…», «…να προσέχεις από εδώ και πέρα να παίζεις καλύτερα τον Ολυμπιακό». Μετά τον συγκεκριμένο αγώνα διαιτήτευσα σε έναν αγώνα της Β’ Εθνικής κατηγορίας και σε ένα αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος. Τρεις μέρες μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι με επισκέφτηκε στο κατάστημα όπου διατηρώ στα Γιάννενα, αστυνομικός του Α.Τ. Ιωαννίνων, ο οποίος με πληροφόρησε ότι την προηγούμενη ημέρα άγνωστοι μου είχαν στήσει ενέδρα, η οποία απετράπη από ενέργειες των ανδρών του Τμήματος Ασφαλείας Ιωαννίνων».

Μακριά από μας τα μέτρια… Γιατί να κάνεις κάτι αν δεν καταφέρεις να το κάνεις τέλειο; Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είδε κι αποείδε και αποφάσισε ότι με επισκέψεις μετά τα ματς δεν μπορεί να προλάβει το κακό. Οπότε σκέφτηκε ότι το γοργό και χάρη έχει και αν μπορείς να σώσεις ένα πλοίο πριν βυθιστεί καλύτερα να το προλάβεις, παρά να ζητάς μετά λεφτά από τις ασφάλειες. Και μπορεί να του πήρε τρία χρόνια, αλλά το βρήκε το «κόλπο». Το εφάρμοσε, μάλιστα, σε τελικό κυπέλλου, επιστρέφοντας στον… τόπο του εγκλήματος, απ’ όπου όλα είχαν ξεκινήσει: Το ΟΑΚΑ!

Μια υπόθεση που έφτασε μέχρι τα δικαστήρια και είχε ως αποτέλεσμα την αθώωση του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Σάββα Θεοδωρίδη, ξεκίνησε το 2013 στον περίφημο τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης και το ακόμα πιο περίφημο χέρι του Γιάννη Μανιάτη. Ποιο; Ναι, συγγνώμη ήταν ώμος! Το ρεπορτάζ, το οποίο βγήκε τις επόμενες μέρες ήθελε τον ισχυρό άντρα του Ολυμπιακού να μπαίνει στα αποδυτήρια των διαιτητών, παρότι κάτι τέτοιο απαγορευόταν ρητά, και να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Παρότι η «επίσκεψη» ουδέποτε καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα, όλοι οι παρόντες την επιβεβαίωσαν, αρχικά στην ΚΕΔ και αργότερα στον αθλητικό εισαγγελέα.

Μια ακόμα σκιώδης περίπτωση… Σκιώδης, καθότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι οι ίδιοι που το έγραψαν, οι ίδιοι ζήτησαν συγγνώμη και ανασκεύασαν τις κατηγορίες. Ας τα πάρουμε από την αρχή, καθότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης φερόταν τον Αύγουστο του 2018 να κάνει… εξαγωγή συνηθειών και να το περνάει σε άλλο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Μπέρνλι στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Europa League και στο ημίχρονο το αποτέλεσμα ήταν 1-1, με τους Άγγλους να έχουν ισοφαρίσει με πέναλτι.

Σύμφωνα με όσα έγραψε το προσεχές διάστημα η «Daily Mail», ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού μπήκε στα αποδυτήρια του διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς στο ημίχρονο για να διαμαρτυρηθεί για τα σφυρίγματά του. Το ρεπορτάζ δεν προκύπτει από πουθενά αλλού, παρότι ο Μαρινάκης εκνευρισμένος σε εκείνο το ματς είχε κατέβει στον αγωνιστικό χώρο προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ίδια η εφημερίδα σχεδόν δύο μήνες μετά έγραφε: «Ένα άρθρο μας στις 25 Αυγούστου ανέφερε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπήκε στα αποδυτήρια των διαιτητών στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπέρνλι. Παρά το ότι δημοσιεύτηκε με καλή πίστη, τώρα αποδεχόμαστε ότι ο ισχυρισμός ήταν αναληθής. Ζητάμε συγνώμη από τον κύριο Μαρινάκη για όποια δυσφορία προκλήθηκε».