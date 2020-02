ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος κόντρα στον ΟΦΗ ο Άκπομ

Τον Τσούμπα Άκπομ ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως τον κορυφαίο της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ο Τσούμπα Άκπομ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας για την 23η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Από τις δυσκολίες του πρώτου μέρους σε μία εμφατική νίκη. Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις στην επανάληψη κόντρα στον ΟΦΗ και τον κέρδισε με 4-0, πάιζοντας καλό και όμορφο ποδόσφαιρο για 45 λεπτά.

Ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Δικεφάλου ήταν ο Τσούμπα Άκπομ . Ο Άγλλος φορ βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, επέστραψε στα γκολ και τις καλές εμφανίσεις, όντας κομβικός για την ομάδα του.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Ak47 συγκέντρωσε το 55,45% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λάζαρος Λάμπρου , ο οποίος βρήκε δίχτυα με όμορφη κεφαλιά και ταλαιπώρησε ιδιαίτερα την αντίπαλη άμυνα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Δημήτρης Λημνιός ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή στο ημίχρονο και έδωσε πνοή στην ομάδα.