Η ανοιχτή γραμμή Καρέρα – Τσάνα για τους «μικρούς» και το homework που… έφτιαξε τον Ιταλό

Το SDNA γράφει για την αξιοποίηση - ανάδειξη των νεαρών παικτών της ΑΕΚ επί των ημερών του Ιταλού τεχνικού στα Σπάτα, καθώς και τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν σε επίπεδο κορυφής στην Ένωση και ενίσχυσαν την απόφασή τους να του παραδώσουν το τιμόνι των «κιτρινόμαυρων».

Νέος…αέρας φυσάει στο στρατόπεδο της ΑΕΚ επί των ημερών του Μάσιμο Καρέρα. Κι αυτό είναι κάτι που φαίνεται σε όλα τα αγωνιστικά επίπεδα.

Ο Ιταλός κόουτς έχει βάλει την δική του σφραγίδα στην Ένωση τους δύο μήνες της θητείας του στα Σπάτα, με το κλαμπ να βαδίζει σύμφωνα με τους δικούς του «νόμους».

Ο 55χρονος προπονητής δεν παρεκκλίνει ούτε κατ΄ελάχιστο της προσωπικής φιλοσοφίας του και των δικών του προπονητικών αρχών.

Σημαντική θέση στον τρόπο λειτουργίας του έχει μεταξύ άλλων και η αξιοποίηση των νεαρών ταλαντούχων παικτών, οι οποίοι προέρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου.

Κι αυτό είναι κάτι που και το έχει συζητήσει και σε επίπεδο κορυφής με τον Δημήτρη Μελισσανίδη καθώς και τον τεχνικό διευθυντή, Ίλια Ίβιτς.

Ήδη άλλωστε ο Καρέρα έχει αφήσει το στίγμα του προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής στη next generation των «κιτρινόμαυρων».

Οι Μπότος και Χριστόπουλος που εσχάτως υπέγραψαν τα νέα τους συμβόλαια, έχουν ξεκινήσει να γράφουν λεπτά συμμετοχής στο κοντέρ, ο Σαρδέλης κάνει ζέσταμα κι έρχεται από πίσω κι έπεται συνέχεια.

Ο Καρέρα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νεαρά ελληνόπουλα της Ένωσης και στόχος του είναι η μελλοντική καθιέρωση τους στην πρώτη ομάδα. Να καταφέρει δηλαδή να βγάλει στον…αφρό τους επόμενους «Γαλανόπουλους» με τους οποίους θα μπει η ΑΕΚ στην «Αγιά Σοφιά».

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον τεχνικό διευθυντή των ακαδημιών, Κώστα Τσάνα, λαμβάνοντας report για όλους εκείνους τους νεαρούς παίκτες που δείχνουν πρόοδο στα τμήματα υποδομής και αφήνουν ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον.

By the way ο Καρέρα ανέκαθεν έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία στην αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών. Και στην Γιουβέντους και στην Σπαρτάκ Μόσχας, ασχολήθηκε με τους «μικρούς», την πρόοδο και την ανάδειξή τους.

Κι αυτό ήταν ένας ακόμα λόγος που ενίσχυσε την υποψηφιότητά του για τον πάγκο της ΑΕΚ, όταν η Ένωση μπήκε στη διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή και άνοιξε κανάλι μαζί του.

Ο Μελισσανίδης και ο Ίβιτς έψαξαν κι έμαθαν για την δουλειά του Καρέρα (και) στο κομμάτι που αφορά τους νεαρούς παίκτες κι όπως προαναφέραμε αυτό ήταν κάτι που του έδωσε επιπλέον πόντους προκειμένου να φορέσει την «κιτρινόμαυρη» φόρμα με το δικέφαλο στο στήθος.