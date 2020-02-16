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Κολωνία - Μπάγερν Μονάχου

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Απέρριψε την Μπάγερν και συνεχίζει στην υποβιβασμένη Κολωνία ο Έκτορ! (pic)

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Τελείωσε το πρωτάθλημα από τα μέσα Δεκεμβρίου η Μπάγερν Μονάχου! (vid)

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