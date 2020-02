ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του κοινού κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Βιεϊρίνια

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέδειξαν τον Αντελίνο Βιεϊρίνια ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης του Δικεφάλου με τον Παναθηναϊκό, με τον Πορτογάλο να είναι ο σκόρερ του πρώτου τέρματος των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αποφασιστικότητα, πάθος, θέληση, ένταση. Ο ΠΑΟΚ τα είχε όλα στον υπέρτατο βαθμό και κατάφερε να πανηγυρίσει μία μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-0 στο γήπεδο της Τούμπας, κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Δικεφάλου ήταν ο Αντελίνο Βιεϊρίνια . Αυτή τη φορά ο αρχηγός κλήθηκε να καλύψει το ρόλο του δεξιού μπακ και ήταν απολαυστικός. Συνεπής στα μετόπισθεν, κομβικός στην ανάπτυξη και την κυκλοφορίας της μπάλας, σκόραρε το πρώτο γκολ από το σημείο του πέναλτι και γενικά ήταν ο παίκτης-κλειδί για να έρθει αυτή η νίκη, καταθέτοντας όπως πάντα στο γήπεδο όλο του το είναι.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο The Leader συγκέντρωσε το 52,25% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λάζαρος Λάμπρου , ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχασε σπουδαίες ευκαιρίες, πήρε την αναγνώριση για την προσπάθεια από τους φιλάθλους, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιόσιπ Μίσιτς , ο οποίος επέστρεψε σε ρόλο 8αριού και έκανε πολύ καλή δουλειά στη μεσαία γραμμή.