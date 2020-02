View this post on Instagram

Απόλυτος σεβασμός στη μνήμη σας! Στις 8/2/81 ο χρόνος σταμάτησε στα σκαλιά της Θύρας 7 του "Γ. Καραϊσκάκης" και είναι υποχρέωση όλων μας να μην ξεχάσουμε ποτέ τις 21 ψυχές που χάθηκαν, εκδηλώνοντας την ανιδιοτελή αγάπη τους για την αγαπημένη τους ομάδα! @olympiacosfc #gate7 #potexana #oficretefc #oficrete #neveragain