Ο τελικός είναι την άλλη Πέμπτη

Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, λένε οι προπονητές, καλύτερα να μην χάσεις. Ο Άρης ναι μεν δεν πήρε σκορ που να του παρέχει από το πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την ασφάλεια της πρόκρισης αλλά δεν αποκλείστηκε κιόλας. Γράφει ο Αλέξης Σαββόπουλος...

Το 0-0 του δίνει προβάδισμα με κάθε ισοπαλία και το μόνο που έχει να κάνει στη ρεβάνς είναι απλά να σκοράρει. Αυτό δηλαδή που δεν έκανε μόλις για δεύτερη φορά στη σεζόν στο Βικελίδης. Η προηγούμενη ήταν με την ΑΕΛ Λεμεσού το καλοκαίρι. Κοινώς κάντο όπως τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Άρης χθες ήταν μέτριος και κατώτερος προηγούμενων αγώνων του. Κυρίως στο κομμάτι της παραγωγής φάσεων, της δημιουργίας που συνήθως στο σπίτι του είναι μεγαλύτερη. Η ομάδα του Ενινγκ εγκλωβίστηκε στην αμυντική προσήλωση του Ατρόμητου, του οποίου οι ποδοσφαιριστές έμειναν πιστοί στο πλάνο του προπονητή σε τέτοιο βαθμό που ανάγκασαν τον Παντελίδη να παραδεχθεί ότι ήταν η πρώτη φορά με τον ίδιο στον πάγκο που το έκαναν σε αυτό το βαθμό.

Η επιλογή να βάλει δυο πλάγια μπακ και να φορτώσει τη δεξιά του πλευρά, λειτούργησε καθώς ευνουχίστηκε η αντίστοιχη αριστερή του Άρη και περισσότερο ο φορμαρισμένος Γκάμα. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Φετφατζίδη που έβλεπε 2-3 αντιπάλους κάθε που έπαιρνε την μπάλα. Ο Ατρόμητος πίεσε τον καλύτερο στο build up, τον Βέλεθ και άφησε σκόπιμα να κουβαλάει την μπάλα ο Δεληζήσης και ενίοτε ο Ροζ που καταπονήθηκε πάνω-κάτω στην πλευρά ενώ ο Παντελίδης γνωρίζοντας την δυνατότητα που έχουν Σάσα και Ματίγια στο να παίζουν κάθετα, επιδίωξε να μπλοκάρει και τον άξονα του Άρη.

Το δυνατό- παράλληλα- παιχνίδι των παικτών του Ατρόμητου υπό την ανοχή του Βάτσιου στο πρώτο ημίχρονο, είχε και μια άλλη συνέπεια. Να χαλάσει το μυαλό των γηπεδούχων, να προκαλέσει εκνευρισμό σε παίκτες κλειδιά όπως ο Ματίγια και ο Άρης να χάσει τον αγωνιστικό του προσανατολισμό στο γήπεδο.

Κι όμως ο Άρης θα μπορούσε να κερδίσει αν ο Λάρσον αποφάσιζε να τελειώσει μόνος του τη φάση στο 46΄αντί να προσπαθήσει να πασάρει και φυσικά αν δεν έχασε το πέναλτι ο Γκάμα (το πρώτο μετά από τέσσερα εύστοχα). Είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, θα αναγκαζόταν ο Ατρόμητος να ξεμυτίσει και ίσως τότε βλέπαμε άλλο ματς.

Το χαμένο πέναλτι σαν να.. ρούφηξε όλη την ενέργεια που είχε περισσέψει στην καταπονημένη ενδεκάδα του Ενινγκ που επέλεξε και πάλι να μην φρεσκάρει την ομάδα του νωρίτερα από το 77΄ όταν ήταν φανερό ότι είχε ξεμείνει από ιδέες και ένταση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στο τέλος, παίκτες αλάνθαστοι συνήθως όπως ο Σάσα, ο Ροζ, ο Ματίγια να υποπίπτουν σε λάθη πνευματικής αλλά και σωματικής κόπωσης και ο Ατρόμητος παραλίγο με τον Ούμπιδες να κάνει και τη ζημιά.

Ο επαναληπτικός θα είναι ένα άλλο ματς. Όχι και πολύ διαφορετικό από πλευράς τακτικής προσέγγισης, αλλά προσωπικοτήτων. Για τον Άρη είναι το ματς take it or leave it, ο τελικός πριν από τον τελικό του Μαΐου που είναι ο διακαής πόθος του club φέτος, επιθυμία που έχει περάσει ως το μεδούλι όλων στην ομάδα με την πίεση που συνεπάγεται και την διαχειρίζεται ο καθένας με τον τρόπο του.

Ένα 90λεπτο και αν χρειαστεί και παραπάνω, που θα μετρήσει η θέληση, το πάθος, το κίνητρο και φυσικά όπως έγραψα και πιο πάνω, οι προσωπικότητες. Σε τέτοιες ματς οφείλουν να βγουν μπροστά. Το διακύβευμα για τον Άρη φαντάζει ασφαλώς μεγαλύτερο αφού μια πρόκριση στα ημιτελικά θα είναι ακόμη ένα βήμα προς τον μεγάλο φετινό στόχο, τυχόν αποκλεισμός η αφορμή να «ξυπνήσει» το τέρας της εσωστρέφειας για την οποία ακόμη και η εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου θα μοιάζει σαν παρηγοριά στον άρρωστο.

Υπό αυτή τη λογική την Κυριακή στην Τρίπολη το rotation δεν είναι μόνο αναγκαίο αλλά επιβεβλημένο ώστε ο βασικός κορμός να είναι πιο φρέσκος την άλλη Πέμπτη στον… τελικό του Περιστερίου. Οκ, τα πλει-οφ δεν κλείδωσαν ακόμη για την ομάδα του Ενινγκ αλλά βάζοντας τα δυο ματς στη ζυγαριά, καταλαβαίνεις εύκολα προς ποια μεριά γέρνει.

ΥΓ Το καταλάβαμε όλοι ότι ο δρόμος του Άρη καθημερινά είναι στρωμένος με αγκάθια που του βάζουν. Η αδυναμία να κάνει 2-3 προσθήκες τον Γενάρη, οι ορισμοί των μεσοβδόμαδων αγώνων του πάντα Πέμπτη βράδυ με το ματς που ακολουθεί Κυριακή, οι στοχευμένες διαιτησίες. Όλα αυτά θα κάνουν ακόμη πιο καρυδάτη την επίτευξη των φετινών στόχων.