Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη τον Κώστα Φορτούνη για τη συμπλήρωση των 200 συμμετοχών με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Φορτούνης ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με την Λαμία για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφτασε τις 200 συμμετοχές και η ΠΑΕ το σχολίασε με ανάρτηση της.

Χαρακτηριστικά ανέφερε η ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Συγχαρητήρια Κώστα για τις 200 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας! / Congratulations Kostas Fortounis for achieving 200 appearances with Olympiacos in all competitions! 🔴⚪️

#Olympiacos #Football #Fortounis #Congratulations»