To report της Χέρενφεν απ΄το σκάουτινγκ του Χατζηγιοβάνη στα Πηγάδια

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ σχετικά με τις σημειώσεις που κυκλοφορούν στην ολλανδική ομάδα για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού έπειτα απ΄το «σκανάρισμά» του στην αναμέτρηση (19/1) με την Ξάνθη.

Απεσταλμένος της Χέρενφεν βρέθηκε ινγκόγκνιτο στις 19 Ιανουαρίου στο «Xanthi FC Arena» και παρακολούθησε – όπως έγραψε το SDNA - την αναμέτρηση Ξάνθη - Παναθηναϊκός.

Η προσοχή του ολλανδού «κατασκόπου» ήταν στραμμένη κυρίως προς τον Τάσο Χατζηγιοβάνη για τον οποίο υπάρχει ένα διαχρονικό ενδιαφέρον, αν και by the way τις ματιές του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση κέρδισαν και κάποιοι άλλοι (δραστήριοι) παίκτες των «πρασίνων», όπως ο Εμάνουελ Ινσούα και ο Χρήστος Δώνης.

Όσο για τον Χατζηγιοβάνη και το report που κυκλοφορεί στο στρατόπεδο της Χέρενφεν απ΄τις επιδόσεις του στα Πηγάδια;

«Ποιοτικός παίκτης που συμμετέχει με ωραίο τρόπο στο παιχνίδι, όταν η μπάλα βρίσκεται κοντά του. Επιπόλαιος σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ τακτικά αρκετές φορές παίζει με το…κεφάλι κάτω» αναφέρουν οι σχετικές σημειώσεις στα ενδότερα τη ολλανδικής ομάδας για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του «τριφυλλιού».

Το κατά πόσον τώρα μετά από όλα αυτά, η Χέρενφεν σκοπεύει να περάσει στο…παρασύνθημα για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή (έπειτα από την πρώτη κρούση το καλοκαίρι του 2018, μέσω της οποίας ζήτησε τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς και τρώγοντας άκυρο απ΄τον Παναθηναϊκό) αυτό είναι κάτι που ο χρόνος θα δείξει.