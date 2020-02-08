LIVE LIVE LA LIGA 08-02-2020 22:00 ATLÉTICO MADRID 0 0 <% getScoreHome(687677) %> <% getScoreAway(687677) %> GRANADA CF Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Ατλέτικο Μαδρίτης - Γρανάδα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Stop στην Ατλέτικο έβαλε η Γρανάδα (vid) 23-11-2019 21:25 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA GRANADA CF 0 <% getScoreHome(660244) %> ATLÉTICO MADRID 0 <% getScoreAway(660244) %> LA LIGA Στο τέλος μίλησε ο Γκριεζμάν (vid) 11-03-2017 23:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA GRANADA CF 0 <% getScoreHome(306377) %> ATLÉTICO MADRID 1 <% getScoreAway(306377) %> LA LIGA Διαστημική Ατλέτικο 7 αστέρων!(vids) 15-10-2016 21:17 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ